Berek - 2 godziny temu, *.aster.pl Legia potrzebuje natychmiast bramkarza.

Nie wiem - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto to jest ten Tobiasz?

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Oby odrobili w następnych meczach.

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Zieliński trzeba spotkać się z Papszunem klęknąć na kolana przeprosić za to że z niego zrezygnowano proprosić o wybaczenie prosić żeby objął Legie bo obecny trener całkowicie się wypalił on już nic dobrego nie wniesie do zespołu

pnk - 3 godziny temu, *.chello.pl Obrona to kryminał. Trzeba dać więcej szans Burchowi i Kapuadiemu.

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Honorowy gol jest przynajmniej. Dramat.

Kurcze - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mogliby informować kiedy będzie taka niespodzianka. Kurs na Stal to prawie 9 była

Henryk - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Rosołek na bisko.

Kraków 12345 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Tobiasz do rezerw....

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedy komunikat o zwolnieniu tej atrapy trenera?ZIELIŃSKI TEŻ OUT,SKORO MU NIE PO DRODZE Z PAPSZUNEM!

Tomek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdjąć Tobiasza wstawić napastnika.

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Piłkarze Stali są po prostu lepsi, lepsi piłkarsko i to pod każdym względem, zarówno wyszkolenia technicznego jak i dyscypliny taktycznej na boisku. Nasze gwiazdeczki są lepsze jedynie w grze w reklamach i słuchania muzyki z odtwarzacza z słuchawkami w uszach. To potrafią prawie tak jak prawdziwi piłkarze. No cóż lata treningu przed lustrem.

Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Papszun !

Miras - 3 godziny temu, *.217.70 Wszyscy na murawę! Awanti! Dlaczego kibice nie reagują???!!!!???

Coś złego dzieje się w druzynie !!! - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dlaczego Mioduski nie wyciąga wniosków ?

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl pewne rzeczy po prostu temu zespołowi nie przystoją...

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl :)

Staszek Wiertara - 3 godziny temu, *.0.0 W normalnych zachodnich klubach grających na kilku frontach, co mecz zmienia się góra 1-2 zawodników, a nie wymienia się całą linie obrony z bramkarzem, pomocnika i napastnika

ax - 2 godziny temu, *.orange.pl @Staszek Wiertara: Też mnie to zawsze intryguje. Tak samo mieszał składem Czesio 711, ale dalej widać brak nauki na błędach.

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzech obrońców + Tobiasz w bramce = przepis na porażkę.



Ale zaraz, przecież Tobiasz ma szacunek Żylety... odpowiedz

Żenada - 3 godziny temu, *.com.au Zaczyna się, walka do końca o 2-3 miejsce w tabeli znowu.

ja1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Żenada: jakie 2-3 miejsce, z taką grą to o urltrzymanie będzie ciężko.

gość11 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Żądam VAR po trzecim golu!

Zxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to po sezonie, brawo! Super! Trzymajcie dalej tych szmaciarzy i pseudotrenerka

Dino - 3 godziny temu, *.autocom.pl Zarobiony na Legii to i zadowolony :)! Pisałem Legia to średniak w lidze i się to potwierdza , marketingowo są rozdmuchani a gra no sami widzicie.Podpowiem po raz kolejny Slisz Perkhart Tobiasz out.

Nie chcemy ręcznika na bramce! - 3 godziny temu, *.216.32 Kochalski pokazuje Tobiaszowi czym się różni bramkarz od ręcznika.

Brak słów - 3 godziny temu, *.chello.pl Hahahahahahahahahahaha jak dobrze ,że się wyleczyłem i nawet 0:3 z widelcem w pupie mnie nie boli.Zaboli jak wynik powtórzy Amica.Ogólnie dobry kabaret na Łazienkowskiej.Podobnie się bawię jak oglądam chłopców Probierza.Dno Dna

Boner - 3 godziny temu, *.172.146 No tak Kochalski w Legii za słaby oczywiście był. Dzisiaj super interwencje i ratuje dvpe stali. A u nas? ,, Nieomylny" kacperek. Ego sie tak wylewa u niego , że moze dlatego puszcza wszystko co leci w bramke

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety robi się podobnie do tego co było dwa sezony temu...

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Miszta i Tobiasz uczta sie od Kochalskiego!

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Mistrzostwo kraju miało być priorytetem........hmmmm. Ciekawe dla kogo? Bo dla nich chyba nie jest. Czas zmienić priorytety.

Tomek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Stal ma bramkarza, a My?

Autor - 3 godziny temu, *.orange.pl Czemu Tobiasz nie broni w stali już z pięć by było

Edi - 3 godziny temu, *.chello.pl Kochalski=bramkarz tobias=ręcznik

Banan - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Dobry trener słaba Stal to wystarczy żeby ograć (L) ipiarzy i to nie jest wina bramkarza

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Masakra.

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Uważam,że jeszcze jest czas,mistrzostwo ucieka i puchary,powinien być wielki wstrząs w. klubie,aby coś się zmieniło,a to zagwarantuje PAPSZUN,nikt inny.

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Ten mecz to w ogóle jest ewenement. Zdarza się, że bramkarz puści wszystkie strzały celne w meczu, ale na 70 minutę meczu Tobiasz wpuścił wszystkie w ogóle (celne, niecelne, zablokowane).

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim po co atakować od początku w sposób nudny i przewidywalny? Legia chciała wejść z piłką do bramki? Gdzie strzały z dystansu? Czy oni w ogóle trenują strzały na treningach? Kacper jest po prostu pechowy i nic nie broni. Myślę, że większość z nas zastanawia się czemu nie broni lepszy z bramkarzy. Stal co roku robi dokładnie to samo czyli muruje się cały mecz i wyprowadza 2-3 kontry i wygrywa na luzaku. Legia nie wyciąga z tego wniosków. Jak się nie ma sposobu to po co walić głową w mur? Trzeba umiejętnie wciągnać przeciwnika i dobrze zaatakować ale jak się nadarzy okazja ,a nie bezmyślnie

Banan - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Lipiarze !

Panie i Panowie - 3 godziny temu, *.chello.pl Legia wróciła na właściwy tor.Od dzisiaj już nic od tego klubu nie oczekuje.Dobrze,że jeszcze jest

Drużyna Kosza.Gratuluje wygranym u bukmachera.Jest moc ,jest kasa trenerze nara odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Wstydu ciąg dalszy

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Hahaha WSYD.... Wincyj Tobiasza i Slisza...Kostka twój koniec bliski...

Bemowo - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz WON

WYCIAGNAC TEN RECZNIK Z BRAMKI !!!!! - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyciągnąć ten ręcznik z bramki jak najszybciej !!!!



Przez niego bedzie PRZEGRANE MISTRZOSTWO !!!!!!!!!!!!! i gówno z pucharów



13 - 3 godziny temu, *.204.50 A co tu się stało? Śpisz, gdzie te Twoje przełamanie? Gdzie są wariaci co po 5 do zera stawiali... Jakoś mnie to nie dziwi...

Po(L)lubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Pon kiego grzyba nam bramkarz? Dwa strzały i dwa gole. Od razu grajmy 11 graczami w polu.

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Kacper ! Co leci ...

Może niech Kosta go zmieni jak taki mądry jest. Tragedia odpowiedz

Hahaha - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl kacperek i już 0:2

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl je...ny treneiro,nawet operator locie tobiasza pokazał kto powinien bronic robiac zblizenie na Hładuna.

moze pora na Papszuna?

moze pora na Papszuna? odpowiedz

Kraków 12345 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Zmiana bramkarza... Bramkarz tragedia

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl Tobiasz w bramce i znowu w plecy -

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Identycznie w pierwszej połowie jak w kilku ostatnio przegranych meczach, żadnego strzału celnego, Tobiasz jeden strzał w światlo i już 0-1, obrona słaba jak zawsze,jak oni wygrali w tym Mostarze,to ręką Boga,w ekstraklasie to raczej będą. bronili się przed spadkiem,trener nie wyciąga żadnych wniosków,żenada.

koper - 4

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl 10 strzałów, ani jednego celnego. Stal - jeden strzał celny i gol. Czas Runjaica w Legii dobiega końca. Zrobimy ranking i nie załapiemy się do pucharów. Brać Papszuna, dopóki wolny. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwsza połowa w wykonaniu Legii KATASTROFALNA!! Ani jednego strzału w światło bramki Stali!! Wolno,statycznie,schematycznie i bez pomysłu.DRAMAT!!! odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Gramy dalej padakę i czytelnie....masakra odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.167.166 Szkoda czasu na takie widowisko. odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.autocom.pl Jak tak zostanie to bukmacher znowu pada na parę złotych!Legio co tydzień za nic nie robienie dajecie mi zarobić!!!! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Jak nasi obrońcy będa odwalać cały czas takie numery jak Tobiasz z Ribeiro przy straconej bramki to niczego w sezonie nie ugramy.



Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Hahahaha pajacyki piłkarzyki, więcej kacperka, więcej! No i Dias kocurrrrrrrrrr odpowiedz

Ka(L)afior - 4 godziny temu, *.216.32 Legia grać karwasz mać! Zamuła na trybunach też nie pomaga! odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Trabka odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.orange.pl Kacper co leci....

To wiadomo gdzie. Masakra odpowiedz

Kraków 12345 - 4 godziny temu, *.grefnet.pl Panie trenerze czas zmienić bramkarza.... odpowiedz

To nie jest gra - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy Legioniści wiedza na czym polega gra w piłkę nożna ? odpowiedz

jest ręcznik - 4 godziny temu, *.rogers.com a w drugiej wejdzie mimoza rosołek

czarno to widze odpowiedz

Kapitan Ballas - 5 godzin temu, *.plus.pl Niema Rosołka - nie oglądam. odpowiedz

Dickson Chotowski - 5 godzin temu, *.btcentralplus.com Po co zmieniac bramkarza ? Jaki to sygnal dla Hladuna ?? Wraca, gra dobrze i.....na lawke !!!!!! Runjaic jestes idiota !!!!! odpowiedz

robal - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Hładun nie grał źle w Mostarze. Co prawda wypluł przed siebie dwa strzały przeciwnika ale wg mnie to przez brak ogrania w meczu o stawkę. Trudno żeby gość, który gra kilka razy w oku bronił na 100% pewnie i perfekcyjnie .Przy bramce Mostaru wyczuł kierunek ale strzał był praktycznie nie do obrony po koźle i zupełnie nie sygnalizowany. Szkoda ,że nie gra bo jest dobry ,a poza tym koniec końców przyniósł Legii szczęście odpowiedz

Xxc - 5 godzin temu, *.35.43 No to Hładun sobie pograł... Nie mówię że w ostatnim meczu miał jakieś super parady, ale bramkarz powinien mieć trochę szczęścia. A tego mu nie brakowało... odpowiedz

Dentysta - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Xxc: Przecież potrzebujeMY w składzie młodzieżowca odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Xxc:



Za to wskoczył Tobiasz, który miał dokładnie jedną okazję, żeby się wykazać i zaliczył klasyczny brak interwencji. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz i formacja ! OFENSYWA MAX !

...................... Hładun ........................

Wszołek ... Jędrzejczyk ... Ribeiro ... Kun

................ Slisz ............. Elitim ...............

Gual .............. Josue ........ Muci

....................... Kramer .......................

LEGIA Mistrz !

Ka(L)afior - 6 godzin temu, *.216.32 Panowie, kiełby w górę I ładujemy frajerów! Tylko Legia! Powrót na zwycięski szlak! odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.167.166 @Ka(L)afior: na jaki szlak? odpowiedz

