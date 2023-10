Konferencja pomeczowa

Runjaić: Kibice nie zasłużyli na porażkę

Niedziela, 29 października 2023 r. 18:11 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Przez długi czas mieliśmy dużą moc w domowych meczach. Teraz mamy dwie porażki z rzędu. Oczywiście, jestem wściekły. Mieliśmy kilka dobrych okazji do zdobycia bramki, których nie wykorzystaliśmy. W zamian za to straciliśmy łatwe bramki. Szkoda, bo włożyliśmy sporo sił w to spotkanie.



Przypomniało mi się prawo Murphy’ego, a konkretniej cytat z Andreasa Brehme: "jak masz mieć gówno na butach, to będziesz mieć gówno na butach". Tak jest teraz. Nie ma żadnych wymówek. To jest sport. Jedna strona traci, jedna zyskuje.









Uprzedzając pytania, które pewnie padną, to chcę dać odpowiedzi. Nie mam prostej odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Akceptuję to. Mogę powiedzieć, co zrobić - to wymaga czasu, ciężkiej pracy. To zadanie dla mnie, dla zawodników. Osiągnąć jakość, którą przecież mamy.



Wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, na co patrzymy. Róbmy małe kroki, mniej mówiąc o mistrzostwie, a więcej pracując, zaczynając od siebie, od zawodników, sztabu, mnie... Musimy zachować spokój, koncentrację. Potrzebujemy być razem. Każdy powinien mieć świadomość i powinniśmy przygotować się do meczu, który będzie o wszystko albo nic.



W takich sytuacjach czasami trzeba zwolnić, wziąć głęboki oddech i myśleć w sposób konstruktywny. Teraz jest zły moment i jesteśmy tego świadomi. Proszę sobie wyobrazić, że zawodnicy są zdołowani. Strzelaliśmy więcej, przebiegliśmy więcej kilometrów... Jednak proszę ich nie obarczać winą, jestem do dyspozycji, by przyjąć każde uderzenie. Jestem pod presją i mogę pod nią działać.



Tomas Pekhart jest napastnikiem pierwszego wyboru w tym systemie. Kramer grał w Mostarze, zagrał dziś. Strzelił bramkę ze Zrinjskim, ale możemy dyskutować, czy zagrał naprawdę dobrze. Nawet grając źle przecież mógł zdobyć bramkę. Dziś też miał okazję, którą zmarnował, mógł zdobyć więcej bramek. Teraz wiemy więcej po meczu, ale to była moja decyzja, żeby wystawić taką jedenastkę.



Jestem zadowolony z Tomasa, bo to doświadczony zawodnik. W pierwszej połowie Stal nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, poza akcją, w której zdobyła bramkę. Takie momenty wpływają na drużynę i utrudniają nam grę. Nie byliśmy konsekwentni. Tu nie chodzi o taktykę czy jednego zawodnika. Trzeba spojrzeć kompleksowo, a nie przez pryzmat jednego gacza. Ustawienie działało, ale jeśli w pierwszej połowie nie strzelasz bramki, to musisz zachować czyste konto. To się nie udało. Każdy atak to nastawienie się na kontrę.



Rozumiem reakcję i rozczarowanie kibiców. To była jedyna możliwa reakcja. Nie mogą zrozumieć, jak mogliśmy przegrać ze Stalą. Gwizdy, krzyki - to jest zrozumiałe. Kibice, cały stadion nie zasłużył na tę porażkę. Kibice znają się na piłce i mają wyczucie. Jednocześnie doceniam gest skandowania mojego nazwiska, ale jestem nim zaskoczony. Będę kontynuować swoją pracę, nie będę karać zespołu. Drużyna potrzebuje wsparcia i zaufania. I mam poczucie, że takie zaufanie jest. Jestem nikim bez drużyny. Tak to bywa w rodzinie, że trzeba pokazać złość, żeby później zacząć od nowa i móc iść ku dobremu.



Przed startem sezonu założyliśmy, że Dominik Hładun będzie bronić w pucharach. Kacper Tobiasz to młody bramkarz i koncentrujemy się na jego rozwoju, choć przytrafiają mu się błędy. Niemniej on rośnie jako profesjonalny zawodnik. Musi znaleźć drogę, żeby wyjść z tej sytuacji. Natomiast jako sztab zachowujemy spokój i idziemy dalej. Zobaczymy jakie będą efekty.



Gil Dias? To zły moment, żeby teraz wydawać opinię na jego opinię. Muszę obejrzeć mecz ponownie, ale w innych warunkach. W pierwszej połowie pokazał się solidnie, jak cała drużyna. W drugiej części meczu mógł wcześniej decydować się na dośrodkowania. Jednak znowu... tu generalnie chodzi o to, żeby grać lepiej, a nie koncentrować się na jednym graczu. Statystyki może i są niezłe, ale to nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, żeby dobry wynik pokrywał się z dobrymi statystykami.