Demony wracają

Sędziowie

Główny: Karol Arys

Asystent: Marek Arys

Asystent: Marcin Janawa

Techniczny: Radosław Trochimiuk



Teścioowa - 24 minuty temu, *.167.2 Demony wróciły ? Skąd? Gdzie był właściciel ? odpowiedz

gazza - 25 minut temu, *.inetia.pl Ile jeszcze razy ta oferma Runajc będzie osłabiać zespół wstawiając Slisza ???

Znowu mamy pełny stadion który oglada jak ten pseudo piłkarz wydmuchuje...baby z nosa...Wychowanie z domu czy z obory ??? odpowiedz

Sławomir 69 - 26 minut temu, *.chello.pl Na szczęście Lewandowski, jest gorszy odpowiedz

Pjoter - 31 minut temu, *.play-internet.pl Ludzie...nam nawet Pinokio dziś gola strzelił:) odpowiedz

A - 9 minut temu, *.tpnet.pl @Pjoter: Nasi obrońcy schrzanili , a Pinokio miał nosa i se pograli z tym Szkurinem . Szkoda , oj szkoda . odpowiedz

Dawny wojak - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Nie pozostało mi nic innego jak wysnuć teorię spiskową, że ktoś tu przeciwko komuś gra. Trener nie pasuje czy prezes złamał jakieś umowy i może czegoś nie chce wypłacić? odpowiedz

Runajc Won - 33 minuty temu, *.inetia.pl Wyni 1:3 a stadion wykrzykuje nazwisko trenera jakby wygrali 5:0...

I na boisku i na trybunach reprezentujemy DNO ! odpowiedz

Karamba - 33 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Do trenera Koszty Runjaica trenerze zmień bramkarza bo Tobiasz to fajtłapa chcecie go za grube miliony sprzedać z Panem Zielinskim nie da rady nikt go nie kupi .Więcej minut dla SGualaiStrzałka to zawodnicy którzy potrafią strzelić bramkę bo Muci obecnie słaby nie potrafimy obecnie atakować.Panie trenerze w Legii zawsze jest presją wyniku jestem za zmiana trenera bo obecny. trener nie jest w stanie opanować tego bajzlu. odpowiedz

Dawny wojak - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie pozostało mi nic odpowiedz

MniejNizZero - 42 minuty temu, *.centertel.pl RUNAJC - DYMISJA !!! nie ma innej opcji !!! odpowiedz

13 - 53 minuty temu, *.204.50 Jak ja tu czytam że na początku było jakoś super, a teraz się wszystko posypało. To zupełna nieprawda. Od samego początku trener źle ustawiał zespół. Gwiazdorzy mieli przyzwolenie dopóki wpadały jakieś tam szczęśliwe bramki. Szczęście się skończyło a umiejętności taktycznych i strategicznych brak.

Tyle w temacie. 1/2 mecze i Kosta zostanie wyjaśniony do końca. odpowiedz

Legionista - 56 minut temu, *.net.pl Gwiazdy pajacują grać czterech obrońców i zapier . na boisku a nie chodzonego odpowiedz

Kobisborsz - 56 minut temu, *.stansat.pl Tęsknie za czasami Leśnodorskiego

Gdy to co roku mieliśmy mistrza i co roku graliśmy w lidze europy...

Co więcej wychodziliśmy z grupy ligi europy !

Tęsknie za czasami gdy marudziliśmy że przegrywamy z Ajaxem Amsterdam !

Że Kucharczyk jest Fatalny i że patelnie z kilkunastu metrów strzela w trybuny..

Tęsknie...jakoś tak... odpowiedz

Buhahaha - 57 minut temu, *.play-internet.pl Wyglądało to tak , że Legioniści robili wszystko żeby tego meczu nie wygrać . Nie wiem tylko komu na złość, chyba Nam kibicą , którzy jeszcze wiedzą , że Legia coś jeszcze może zdziałać . I oczywiście czystość piłki , a nie układy bukmacherskie

Niby prowadzili grę , raczej udawali że coś grają , niby się starali .

Ale naprawdę mocno się natrudzili by nie strzelać bramek

A Stał co strzał to gol odpowiedz

WITO - 1 godzinę temu, *.7.30 Ach te Nasze gwiazdy w składzie... dramat. Dlaczego Hładun nie gra? Gil Dias...dramat. Kramer... dramat. Rosołek... Jezu jak on to robi, że gra w Legii. Gual... Bez formy. Muci... Bez formy. Josue...nie ma z kim grać. Kun... biega i tyle. Wszołek... tak jak Josue nie ma z kim grać. Elitim... dramat. I tak można bez końca pisać... Ten zespół gra bez pomysłu. Trenera ten klub przerasta odpowiedz

Dżaki Czan - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Strzały trenować . Ja po pijaku lepiej strzelam niż nasi dziś ... odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.35.43 Z tym kryzys to nieco na wyrost. W tym meczu Legia była pod każdym względem lepsza. Tylko wynik się nie zgadza. Dlaczego? Bo z jednej strony kochalski bronił wręcz fenomenalnie a z drugiej strony to co leciało to wpadało. I trudno tu nawet jakoś obwiniac Tobiasza, ale bramkarzowi potrzeba też trochę szczęścia - tak jak Hładunowi w pucharach odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Xxc: Przestań pieprzyć głupoty. odpowiedz

Kuzyn Igora Dasajeva - 31 minut temu, *.melita.com @Xxc: Tak. Byliśmy lepsi. Po raz 4 z zrzedu w lidze. Byliśmy wręcz fenomenalni. Bajeczni. Legia porwała cały świat swoją grą. No tylko ten wynik no.... odpowiedz

JH - 30 minut temu, *.centertel.pl @Xxc: 4 przegrane mecze z rzędu to nie kryzys? to totalna kompromitacja!

w tak słabej lidze jak ta przegrac 4 mecze z rzędu to trzeba byc mega slabym zespołem.

odpowiedz

Mirek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl W dodatku gdyby nie fuks z pogonia i fart z kurnikiem mielibyśmy 15 pkt, czyli tuż nad strefa spadkową. Dobrze że beniaminki słabo graja bo drżelibysmy znów przed spadkiem jak 2 lata temu odpowiedz

AntyTobiasz - 1 godzinę temu, *.162.147 Tobiasz=mniej niż ZERO odpowiedz

Maniek - 58 minut temu, *.161.253 @AntyTobiasz: zostaw Kacperka to jest nasz ziom ! odpowiedz

Eee - 57 minut temu, *.tpnet.pl @AntyTobiasz: Serio ? A może minus dziesięć w Rio ? Zwalasz wszystko na Kacpra ? A obrona i atak to teraz tak fantastycznie grają niby ? odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Widać było zmęczenie po czwartkowym sparingu odpowiedz

Mirek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Trener do zmiany, gramy ciągle w ten sam sposób, wrzutka w pole karne i walenie głową w mur. Rozczytali nas i nic się nie zmienia. Papuszyn czeka. odpowiedz

Marson - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przykro pisać ,jak taki klub jak Legia,przy takim dopingu zbiera baty,,

Nasze ,,gwaiazdy,, skupiają się na Europucharach,ligę lekko olewając ,niestety co sezon z pucharami to w lidze lipa,nikt sobie z tym nie poradził z istatnich trenerów niestety,kibicujemy i trzymamy kciuki za naszą Legię do KOŃCA odpowiedz

Szok - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czemu Sokołowski nie zagrał ? Nie za szybko z niego zrezygnował trener nasz ? No chyba że ma kontuzję i przeoczyłem . odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl wy mówicie ''demony wracaja" a ja mówie Deja Vu..."powtórka z rozrywki" sprzed 2 sezonów(tez w pucharach mielismy 6pkt po 3 kolejce a w ekstrakalsie padaka)...juz to tydzien wczesniej pisałem... jesien w pełni-coś mi sie zdaje,ze liście znów spadną:) stagnacja trwa.... odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.30 Ludzie mamy zespół ktoruly gra bez koncepcji bez pomysłu. W bramce Tobiasz jest niepewny- Hładun jest po prostu teraz lepszy. Obrona- przecież my ciągle gramy w innym ustawieniu... jak oni mają się zgrać jak cały czas graja w innym ustawieniu. Pomóc bez Josue nie istnieje. Ofensywa jest słaba... Muci walczy a reszta dramat... Ciągle się zastanawiam co Rosołek robi w Legii... kpina odpowiedz

Kobisborsz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Tak na dobrą sprawe poprzedni sezon w którym zdobyliśmy wicemistrza i Puchar Polski to jedyny normalny i w miarę udany sezon od czasu gdy Mioduski przejął Legie w całości

Cała reszta okresu jego samodzielnego panowania to bezustanny dramat i kryzys !!! odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kobisborsz: wyjaśnij co w tym sezoniej jest winny Mioduski ? odpowiedz

Wiking - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest już po sezonie. Ta banda się nie podniesie.nie ma kogolwiek, kto w tym momencie wzialby ciężar. Zrobić jakiś jeszcze hajs w Lidze Konferencji, przegrać ligę i od nowa wzbudzić nadzieję. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Kacper co w sieci to leci.

Obrona porażka nie trzyma spalonego

Pomoc wolno i przewidywalnie.

Atak nie istnieje.

Transfery poniżej krytyki.

Runaijc Zieliński Mioduski WON. odpowiedz

JfK - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tak jak za Czesia. Puchary najważniejsze. Cały mental na ligę konferencji! Z grupy nawet ku..a wyjdziemy. Na naszą ligę już nie starcza... odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.30 Ciągła rotacje składu... przecież obrona nigdy nie zagrała dwóch meczów w takim samym zestawieniu...rozumiem puchary, liga konfederacji ale bez przesady. Co do składu to : przereklamowane nazwiska i tyle odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wito: Dokładnie. Zawodowcy nie są w stanie pograć meczów w tygodniu? To są kpi y jakieś? odpowiedz

Kobisborsz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Patrząc na Legie od czasu gdy samodzielnie prowadzi ją Mioduski Szopeno Loczek to można się zastanawiać czy to jest kryzys czy raczej powrót do "normalności" ??? odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Kobisborsz: Kryzys był jak wygrywali w eliminacjach i wygrali z Anglikami. Kryzys był na początku rundy ale już remis z Puszczą napawał optymizmem, że wracamy na właściwe tory. Później znów dołek formy i kilka zwycięstw w lidze ale teraz już mamy pewność, że zaczyna być stabilnie. odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Miodek dzban niszczy nasz klub odpowiedz

Zgadzam się tu z Kibicami Legii w 100 % - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl NAJGŁOŚNIEJ Z TRYBUN BYŁO DZIŚ SŁYCHAĆ PIOSENKĘ ŚPIEWANĄ PRZEZ KIBICÓW LEGII. " CO WY ROBICIE ? - WY LEGIĘ HAŃBICIE ! odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.30 To nie jest kryzys to jest wstyd i tyle. Z taką stała mielec przegrać brak słów. Obrona tradycyjnie słabo a ofensywa nieskuteczna. Walka o mistrzostwo oddala się mocno... bardzo mocno odpowiedz

OPEN - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie da się wygrać meczu, popełniając tyle błędów w obronie i robiąc WRZUTKI - bez sensu!!!! Tobiasz w rezerwach niech gra to może coś obroni. Generalnie tragedia ta gra. odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trudno cokolwiek mądrego powiedzieć o tym meczu.Na początku sezonu ten zespół emanował energią polotem chęcią do gry dynamiką oraz wieloma cechami które prowadziły drużynę do zwycięstwa.A teraz ta drużyna przypomina trupa,truchło bądź zwłoki które się rozkładają.W Mostarze był mega fart.A tutaj...trudno powiedzieć.Stal ma tak przeciętny skład ze nie jestem w stanie wymienić nazwisk które strzelały dziś dla Stali.Choć w składzie legii tez jest mnóstwo zawodników ktorzy nie powinni być w ogóle piłkarzami a tym bardziej nie powinni występować w tym zespole.

Wkrótce mecz w Tychach.Śmiem twierdzić że legia przegra ten mecz i myślę że następny ligowy takze.Dopiero w meczu ze Zrinskim mogą się odrodzić.

Co do formy zespołu to dla mnie jest to jedna wielka niewiadoma.Choć odkąd sięgam pamięcią to zawsze z tym zespołem działy się różne niewytłumaczalne rzeczy odpowiedz

Kobisborsz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @Maverick : jakiś Pinokio tam u nich gra np ! i nawet bramkę nam strzelił ... ;) odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tak się kończy pajacowanie!!! Beznadziejne rzuty rożne rozgrywane ciągle tak samo, zero przyspieszenia - Ogarnijcie się!!!! odpowiedz

Banan - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl (L) lipa dno i wodorosty to gra .. trener dno piłkarzyki???? odpowiedz

Wiara - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziadostwo goni dziadostwo ,syf ,tylko pieniędzy szkoda na to coś odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Z tym trenerem nie wyjdziemy z syfu. Nie ma planu i pomysłu a taktyka żenada. A wstawieniem do składu Tobiasza wydał na siebie wyrok. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl runjaić won!!! NIenawidzę tego jego głupiego uśmieszku po każdej porażce, cóż on ma to w d... kasa na konto i tak wpływa! odpowiedz

Kucik - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Jakie demony wracaja? Przeciez ze Zrijskim tez była padaka brak jakichkolwiek checi a ze udalo sie jakos wygrac to inna sprawa… odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.149 tym razem Ribeiro. obrona bardzo nierówna. wbrew niektórym wpisom, Tobiasz nie mógł złapać żadnej z tych piłek. dopóki Kapuadi i Burch nie dojdą do formy (czyli po przerwie zimowej), będzie nerwowo. nie porównywałbym jednak tej sytuacji z czesiem. tam mogliśmy spaść z ligi, tu nam to nie grozi odpowiedz

DYZIO - 2 godziny temu, *.chello.pl W LKE są znacznie większe pieniądze.Nie ma co się wysilać w naszej lidze.Wygrywali ze Spartakiem w Moskwie a potem bronili się przed spadkiem. odpowiedz

Legia Głowno warta - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Smiech na sali hahaha odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Pytanie do Zylety.Co miało znaczyć to skandowanie nazwiska trenera?Bo ja nie ogarnaiam.Facet co chwila wychodzi innym składem zero taktyki pomysłu w trakcie meczu.W bramce z uporem stawia na niedojde gramy podaniami owszem… wszerz boiska lub do tylu.Teraz powie ze nie mieliśmy szczęścia i ze wiemy co mamy poprawić.Nóż k…a układy i na trybunach.Zamiast ,,nie poddawaj się,,śpiewane ch...j wie ile może,,Marek Papszun,, odpowiedz

Yogi - 11 minut temu, *.. @Czarny76: Czy ty jesteś pierwolniety, żyleta ma skandować Marek Papszun?

Lecz się na głowę. odpowiedz

Wojciech Łazarek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Runjaić won! Nie było Rose, Celhaki, Baku, Augustyniaka, a nawet Rosołka. Z kogo teraz zrobicie kozła ofiarnego tego blamażu? Tu winowajca jest tylko jeden, serbsko niemiecki wynalazek Runjaić. Gościu jest analfabetą taktycznym jeśli chodzi o grę defensywną. Od początku sezonu tracimy dużo goli tylko do pewnego momentu przykrywaliśmy to strzelaniem dużej ilości goli. W ofensywie teraz słabo, a obrona jak była dziurawa tak jest dalej jak durszlak. Już nam amatorzy z kazaskich stepów pokazali ile jest warta, a Runjaić do tej pory nie wyciągnął odpowiednich wniosków albo nie potrafi nic zmienić. Strzela nam już każdy kiedy chce i ile chce. Powtarza się historia z Pogoni kiedy portowcy na początku grali ładnie i skutecznie, a z upływem czasu było coraz więcej porażek w tym blamaże. On na upartego chce grać dalej radosny futbol i to mu się udaje, śmieje się z nas już cała Polska. Taktyka na Legię jest prosta. Ustawić autobus w polu karnym, trzymać dyscyplinę plus ambicja i przygotowanie kondycyjne. Do środka dać kogoś z dobrym podaniem i dwóch w miarę szybkich na kontry. Z przodu na pewno coś wpadnie bo przy tym ręczniku w naszej bramce byłby cud gdyby rywal zagrał na zero z przodu. Drugi ananas to Josue. On nie gra dla wyniku czy drużyny tylko pod publiczkę, dla pięknych lub niekonwencjonalnych zagrań. W pierwszej połowie gdy miał sytuację i trzeba było mocno strzelić w światło bramki popisuje się idiotycznym lobem. W drugiej połowie trzy razy zagrywa podcinkę lub zewnętrzną częścią stopy i piłka trafia w łapy bramkarza, a wystarczyło pasówką normalnie wrzucić na banię koledze. Może i podaje finezyjnie ale często nieskutecznie i są z tego straty. Runjaić wyraźnie sobie nie radzi i nie potrafi tego zmienić pokazując dobrą minę do złej gry. Jeśli się szybko go nie pozbędziemy to będzie tylko gorzej i bardziej nerwowo co tylko pogorszy sytuację. Można jeszcze sezon uratować, może przy innym trenerze jeszcze się załapiemy na puchary ale trzeba działać. To analfabeta taktyczny i zjada go byle pierwszy lepszy strateg no name z naszej ligi. Jeśli on tu zostanie na dłużej to będziemy coraz częściej śpiewać "nie poddawaj się" ze łzami w oczach. Runjaić won! odpowiedz

Meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wojciech Łazarek: dobra i trafna analiza,szczególnie ta dotycząca Josue.Wszyscy nad nim pieją a jakby tak wziąć pod lupę straty,złe decyzje czy zwolnienia akcji byłby mega dramat..Potrafi zagrać niekonwencjonalnie i pięknie ,szkoda tylko że raz na 15prób... odpowiedz

Elll - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ile można! Panie Kosta żegnaj won! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kolego Wiśnia.Te demony to są z nami od lat,więc tytuł cokolwiek mylący.Pierwszym "demonem" jest mioduski,który niszczy Legię,może nawet nie jakoś celowo,ale jest gotów ją poświęcić,żeby chronić swoje prywatne biznesy/interesy.Drugim "demonem" są piłkarze,którzy nie są w stanie zagrać dwóch meczy z rzędu na dobrym poziomie,a zła passa trwa duuużo dłużej niz ta "dobra".Kolejnym "demonem" są kolejni trenerzy,którzy mimo braku jakichkolwiek przesłanek pozwalają "pierwszemu demonowi" ingerencję w wyjściowy skład drużyny.Czwartym zaś "demonem" są kibice,którzy szczelnie wypełniają trybuny,mimo ewidentnych powodów,żeby swoją nieobecnością "wymusić" na mioduskim zmianę swojej polityki wobec klubu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jak trener w tylu meczach nie wyciaga wniosków i popełnia te same błędy... to chyba czas się rozstac.. dopóki Papszun jest wolny brac... odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy: Papszun też nie jest trenerem na miarę Legii. Jakoś nie mam przekonania że by było lepiej. Ja nie jestem ekspertem ale wydaj mi się że trzeba zmienić system gry bo nie mamy graczy do tego co jest teraz. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Wolf: Ale dyscypline by wprowadził i nie byloby chodzenia po boisku tylko by biegali.. za każda piłką... a umiejetności mają... więc starczy... A jak nie... dowidzenia. I jest motywatorem plus rozwija zawodników... odpowiedz

tylkoLegia - 45 minut temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Kolega ma racje, już dawno trzeba było brać Papszuna. To nasz człowiek - z Warszawy, który z pewnością wie w czym tkwi problem obecnie. odpowiedz

Ochodzki Rychu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Malarz won...

Runajc won...

Pierwszy odpowiada za wyszkolenie bramkarzy...

Drugi za wyszkolenie reszty pilkarzy, sklad i zmiany...

Obaj sie nadaja...wiecie gdzie... odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Ochodzki Rychu:Malarz jest tylko asystentem odpowiedz

S - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Cyniek: od Pana Malarza to się odp........ odpowiedz

Runajc Dymisja !! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejny mecz pokazal ze gramy bez obrony i bez trenera... odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Runajc Dymisja !!:

Już powinna być Po kompromitacji we Wrocławiu odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Runajc Dymisja !!: i bez BRAMKARZA odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net Odkąd kibicuje Legii nie pamiętam żebyśmy stracili tylke bramek w paru meczach przecież pozycja bramkarza i obrona to byla zawsze mocna strona Legii.Drużynę buduje sie od tyłu, a my nie mamy ani tyłu ani przodu.Mistrz odjeżdża na wlasne życzenie. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do meczu z Pogonią w Szczecinie z przyjemnością oglądało się grę Legii.Pomyslową,szybką,z licznymi akcjami ofensywnymi zakończonymi sporą ilością goli,nieustępliwą.Nagle jakby ktoś odłączył prąd i wszystko się rozsypało niczym domek z kart.Wszystko pozostało tylko wspomnieniami.Legia tragicznie gra w obronie.W zasadzie jak by jej w ogóle nie miała.Akcje ofensywne są szarpane,przeprowadzane jakby bez jakiegokolwiek pomysłu na ich wykończenie.Ciągle czegoś brakuje.Na grę Legii już nie patrzy się niestety z przyjemnością,gra Legii wręcz męczy i jest ciężka w odbiorze.Wygląda to bardzo bardzo źle.Kryzys jest głębszy niż można było przypuszczać.Nie zamazał nawet tego jakże szczęśliwie wygrany mecz w Mostarze,gdzie gra "Wojskowych" była tak męcząca,że trudno to opisać.Nie wiem co się stało z tą drużyną po meczu w Szczecinie ale problem jest głęboki i za szybko może nie być rozwiązany.Strach pomyśleć co będzie dalej bo wszyscy już punktują a Legia dostaje w tej chwili co mecz bęcki.Sytuacja wydaje się być na dziś DRAMATYCZNA. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gra Legii jest na poziomie okręgówki, bez obrazy dla okręgówki. Obrona to poziom klasy B. Tego się oglądać nie da. Do przerwy 10 strzałów i wszystkie niecelne. Co z tego, że było 65% posiadania piłki, jeśli kompletnie nic z tego nie wynikało. To jest już duży kryzys i Runiajć jeśli ma jaja to powinien się do tego przyznać a nie bagatelizować jak do tej pory. W ostatnich 4 meczach w Ekstraklasie stosunek bramkowy Legii to 2:11. Masakra. Do roboty wszyscy bez wyjątku bo będzie powtórka sezonu sprzed 2 lat! odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jedziecie po tym Tobiaszu tak jakby Legia przegrała tylko przez niego, jego wina że obrońcy nie potrafią bronić? Jego wina, że co mecz to gra inna jedenastka? Jak ta drużyna ma się zgrywać jak co mecz gra inny blok defensywy, jak taki Gual czy Muci ma się odblokować czy złapać rytm jak raz gra a raz nie gra, kondycyjnie też coś tak jakoś bez rewelacji, także może bardziej wypadało by zapytać co trener odpi....la za amatorke. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Redi: Tobiasz jest beznadziejny jak i cała obrona, jak coś leci metr od niego to puszcza więcej byłoby pożytku gdyby ręcznik powiesić w bramce, Legia cała jest beznadziejna ale Tobiasz to jedno z najsłabszych ogniw! odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 @Redi: Chłopie porównaj jak zachował się wypożyczony z LEGII Kochalski a jak Tobiasz. Czy widzisz różnicę miedzy dniem a nocą ? LEGIA prowadzi głupią polityką kadrową , gdzie oddaje / za czapkę gruszek - lepszych zawodników : napastnika - obrońcę bramkarza / a zostawia gorszych albo sprowadza również gorszych zawodników. Narracja prasowa jest taka - że ... w LEGII nie mają szans zabłysnąć , co podchwytują niektórzy kibicce . Wystarczyło by tych "gorszych wysłać " a wysłanych zostawić. Gdyby w bramce Stali stał Tobiasz , to LEGIA by przynajmniej ...zremisowała. Zobacz ten mecz na spokojnie jeszcze raz - ocenisz na spokojnie - w ilu sytuacjach Kikolski - przykrył czapką ..Tobiasza . Bez urazy odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.plus.pl Hładun - Kapuadi, Jędza, Pankov - Dias, Elitim, Josue, Ślisz, Wszołek - Gual, Kramer.

I tak 5 meczów bez zmian.

Tobiasz , Rosołem i Strzałek do III ligi na 5 miesięcy.

I będzie dobrze! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Stal potwierdziła, że piłka nożna to bardzo prosty sport.

Co z tego, że zespół wymienia setki celnych podań, skoro nic z tego nie wynika?

O reszcie nie ma sensu pisać, ciągle te same problemy, o których było wiadomo od dawna.



odpowiedz

Zgred - 2 godziny temu, *.as13285.net Dziękujemy runjaic czas się pakować. Dał znać to odwiozie na Okęcie odpowiedz

tylkoLegia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zgred : Ktoś niezbyt mądry przedłużył z nim kontrakt chyba do 2026 roku ! SZOK ! Ten ktoś powinien wylecieć razem z nim odpowiedz

yontek - 2 godziny temu, *.119.103 Jak to ktoś w kiedyś powiedział "Pycha kroczy przed upadkiem" odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Powtorze. Jeszcze niedawno ta tak glupkowato usmiechnieta ekspert-znaffczyni z mikrofonem pytala jakiegog goscia przed meczem Legii, dlaczego Runkajic to najlepszy trener w polsce. Z tym swoim glupkowatym usmieszkiem na ustach.

Kibice Pogonii od dawna znaja odpowiedz. U nas niestety spora grupa dopiero otwiera i przeciera oczy.

A sa tez i tacy ktorzy, jak zwykle zaklinaja zeczywistosc.



Runjajic, no coz, nie powiem ze to miernota trenerska. Ale zwykly przecietniak. A przecietniacy powinni prowadzic przecietne kluby.

No chyba ze mi sie status Legi jakos totalnie po yee bal? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Demony mamy w obronie odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Tomek: Obrony nie mamy

Bramkarza dobrego trzymają na ławce

pomoc kopie się po czole!

napastnicy zapomnieli że trzeba strzelać bramki!

trener głupio się uśmiecha tylko

jeszcze zaległa porażka z Craxą i w tym sezonie można zapomnieć o MP odpowiedz

Kosta Gónajić - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brak słów , dramat odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.50 W ogóle nie jestem zaskoczony. I z taką bańka zjedzą nas też w LKE.

JEDNA TAKTYKA. Byle do przodu. A mówiłem by grać na zero z tyłu. Trzeba przeciwnika najpierw otworzyć. Jak można strzelić bramkę jak jest 20 gości w polu karnym... Ahhh tam. Kosta się skończył. Środek tabeli wita. LKE w pipozaura i tylko zaorać. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tylko PAPSZUN,jaki ograniczony trener wystawia z uporem maniaka,takiego nieudacznika. zwanego ręcznikiem ,3 strzały,3 puszczone,żeby chociaż. raz ustawił się tak,aby piłka trafiła w niego,tak jak z Górnikiem,najgorszy bramkarz w lidze,wszyscy eksperci tak twierdzą ale w Legii gra,to jest lekceważenie i plucie w twarz kibicom , przez trenera i zarząd.dosc tego! odpowiedz

LucGar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl a już chciałem 3k postawić na Stał ale mówię nie! Przelamio się! odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.autocom.pl @LucGar: Trzeba było grać kolego ja już ostatnio pisałem że na Legii grube siano zgarniam tydzień w tydzień. Jutro też odbieram.Nic nie robisz a kasa się zgadza. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @LucGar: A ja postawiłem na stal tylko pyry mi zepsuły kupon a byłoby 700 PLN! odpowiedz

Wpr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jano: to na 3 piwa i pizze buś miał.Ale pech odpowiedz

Zealley - 2 godziny temu, *.aster.pl dawać Staszka Cherchesova, może odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Zealley: Pelna zgoda!!! odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl O dalej gdzie jest malario obronnca tej nedzy z bramki ? Czekam niech jeszcze znawcy pisza ze to nie wina bramkarze ze gooe puszcza odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dramat! odpowiedz

Maclity - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak tak dalej pójdzie to będziemy zaraz walczyć o utrzymanie w ekstraklasie obrony wcale nie ma i do końca sezonu nie będzie. Jak nie ma siły w ataku to tak będzie się kończyć większość meczów w ekstraklasie należy budować obronę bo bez tego nic z tego nie będzie paralitycy chcą wygrać ligę z taką grą zapomnijmy o mistrzu odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl "demony wracają"? a czy one już tu nie są od kilku tygodni...? odpowiedz

Kobisborsz - 2 godziny temu, *.stansat.pl Kosta to nie jest zły trener ! Ale jakoś szczególnie dobry też nie !

Jeżeli po trzech ligowych porażkach z rzędu postanawiasz że mamy grać dokładnie to samo co wcześniej po to by przegrać po raz czwarty dokładnie z tych samych powodów co wcześniej to coś tu jest bardzo nie tak !!!

Gramy za wysoko to raz

Przegrywamy środek pola to dwa

Nie kreujemy sytuacji trzy

Czas Kosty chyba dobiegł.końca to cztery !!!

A niedawno podpisał kontrakt i znowu będziemy utrzymywać darmozjada... odpowiedz

curragh - 2 godziny temu, *.4.149 @Kobisborsz: ponad 20 strzałów Legii, 4 Stali. problemem jest nasza obrona i nieskuteczność odpowiedz

Denton - 2 godziny temu, *.aster.pl @Kobisborsz:

oni to powinni w Lidze z Weszło KTS grać - to jest ich poziom odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.50 @curragh: problemem jest tylko i wyłącznie trener. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kobisborsz:



Legia nie ma alternatywnej taktyki. Żaden polski klub nie ma. Najlepszych trenerów cechuje to, że mają po kilka opcji, a dodatkowo jak trzeba to improwizują. Oglądasz najlepsze kluby na świecie i one zmieniają formacje kilka razy na mecz. A Legia wyjdzie na Stal tak samo, jak wyszłaby na Real Madryt. odpowiedz

Kobisborsz - 2 godziny temu, *.stansat.pl @curragh:no strzałów było sporo ale celnych już nie !

W 1 połowie mieliśmy 10 oddanych strzałów w tym 0 celnych

Realnie dobre sytuację zaczęliśmy kreować jak już było 0:3

Elitim całkowicie bezproduktywny

Muci przeszedł obok meczu

Josue grał ok jako jedyny coś próbował

Ale dlaczego gra on trzeciego napastnika

Zamiast środkowego rozgrywającego tak jak w poprzednim sezonie

Moim zdaniem brakuje go bardzo często właśnie tam na środku pomiędzy defęsywnymi pomocnikami a napastnikami i dlatego jedyne co potrafimy rozegrać to rozciągać do boku i zasypywać pole karne dośrodkowaniami

Ale to jest za słabe nawet na Stal Mielec odpowiedz

poległa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz to jest chłop do kopania max w III lidze!!! Boją się go przesunąć do II drużyny, bo i tam pewnie narobi smrodu?!?

odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.aster.pl @poległa:

podejrzewam że ten chłopak (piętnaście lat) z rezerw ma lepsze papiery na granie niż Tobiasz odpowiedz

Kulfon - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wstyd jak ch.... tobiasz do rezerw. odpowiedz

Brzoza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bayern -darmstadt 0do 0 do przerwy

Mecz kończy się 8:0



Legia -stal1 do 3 w tej bardzo słabej lidze to oznacza jaką my jesteśmy drużynà

Wstyd szkoda kibiców że jeszcze wierzą w coś co umarło 15 lat temu odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Mamy mega problem. Ale o tym fakcie wiedzielismy wszyscy widząc w jakim składzie personalnym występuje nasza obrona.



Kochalski dziś wygrał mecz Stali. Na Legię był za słaby, co niezbyt dobrze świadczy o legijnym sztabie... odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Ale to chyba nie pierwszy taki przypadek?! odpowiedz

Sandman - 2 godziny temu, *.186.178 Czemu Kochalski gra w Mielcu, a Tobiasz w Legii? Z kim to trzeba pić, żeby mieć pewne miejsce w bramie? odpowiedz

maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sandman: to samo by było co teraz jak by tobiasz grał w stali a kochalski w legii to byś my mówili tobiasz do legii a kochalski do 3 ligi odpowiedz

klątwa Papszuna na Tobiaszu działa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiaszku jak Ci w dziubku? Znowu co strzał to gol, bo jeśli piłka nie leci w Ciebie to gol. No i trzeba było gardłować do Warszawiaka Marka Papszuna? Dlatego klątwa działa i działać będzie. odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.autocom.pl Ciekawe kiedy będziecie zwalniać trenera jeszcze z miesiac temu nosiliście go na rękach i strona była zalewana komentarzami jak to on odmienił Legie !! odpowiedz

Kobisborsz - 2 godziny temu, *.stansat.pl @Dino: ja też piałem z zachwytu jak Legia ograła Aston Ville

Ale na ile porażek możemy sobie pozwolić ?

To jest Legia ! Albo trener potrafi wyprowadzić ją z kryzysu albo dowidzenia !

Tak to jest niestety... odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.50 @Dino: bo odmienił. Z totalnych patalachow zrobił coś co utrzyma się w lidze i będzie środek tabeli. No hańba. Taki budżet, stolica, najlepsi kibice, a tu kompromitacja za kompromitacja i halas... odpowiedz

a tak - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kobisborsz: Jak nie idzie w burdelu to się wymienia k..., nie firanki. Tu nie trener jest problemem a zawodnicy. Tobiasz się spalił sodówką, Ribeiro mimo że coś próbuje od święta wyjdzie w ataku to z tyłu go kręcą jak chcą, nie zaskoczyli Kun i Elitim, Gual nie odpalił (choć chce chociaż)... odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @13: On nikogo nie odmienił bo to inni piłkarze inna druzyna. odpowiedz

Andrzej Si(L)ver - 2 godziny temu, *.217.171 Wyebać tego wuefiste Runijacza o wyglądzie Jurka z Klanu i dawać Popszuna! Do tego wyebać nieudacznika golodupca Miodulskiego co sobie dal łomot spuścić na vipach w Alkmar. Natychmiastowo rozwiązać kontrakt z ręcznikiem Tobiaszem i pokrakami w stylu Rosołek, Gil (chyba z nosa), Baku czy Burch! Potrzebne są ostre cięcia! odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Powtarza się taka sama sytuacja jak za Michniewicza. W pucharach w jakoś idzie ale też za dobrze to nie wygląda a w lidze kolejny mecz w trąbe. Przyjeżdża taka Stal która gdzieś jest w dole tabeli robi trzy dosłownie trzy strzały i jest trzy gole. Może Legia niech zacznie grać taką prostą piłkę bo nie mamy graczy do tego co chce grać trener. Raczej o mistrzostwie możemy zapomnieć,jeżeli Kosta nic nie zmieni w sposobie gry to naprawdę kiepsko to widzę. Potrzebne są konkretne wzmocnienia bo jednak ci gracze co są to nie są na miarę Legii. odpowiedz

GKS - 2 godziny temu, *.chello.pl Czekamy w pucharze.Też Was pykniemy.Patałachy odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.149 @GKS: jazda hanysie odpowiedz

AS - 2 godziny temu, *.248.90 @GKS: a kim wy jesteście? pogadamy po meczy klaunie ;) odpowiedz

GKS - 2 godziny temu, *.chello.pl @AS: po przegranym meczu to ty clownie na golasa wracasz do domu. odpowiedz

GKS - 2 godziny temu, *.chello.pl @singspiel: legło Zagłebie to i legnie Legia.Z resztą to co teraz prezentuje to dno dna.Do zobaczenia po meczu krawaciarze odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl kacperek i tyle w temacie odpowiedz

Joker - 2 godziny temu, *.chello.pl Od wygranej z Aston Willą się zaczęło. Sodówka walnęła czy jak? odpowiedz

Kami(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Joker: Serio? Zaczęło się od początku sezonu. Prawie żadnego meczu nie mieliśmy bez straty gola. Z tą różnicą, że na początku więcej strzelaliśmy. Siadła ofensywa to sie okazało, że ciężko nam cokolwiek ugrać. To nie zaczęło się od meczu z anglikami. odpowiedz

Krzysztof z Warszawy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tragedia. odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl kacper tobiasz najlepszy w bramce jest, najlepszy w bramce jest, najlepszy w bramce jest!

kacper tobiasz to pajac w Legii jest, to pajac w Legii jest, to pajac w Legii jest! odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Myślę, że nadszedł czas na trenera na którego Legia zasługuje. Marek Papszun. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl kurde znowu w plecy kiedy to sie skonczy??!!!!!! 1 polowa przespana a potem to jak zwykle ostatnio nasz lider Josu chyba za barrdzo uwiezyl w swoja Boskosc

odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Super bramkarza i obronę mamy w sam raz się nadają na 3 ligę , nie zasługujecie na grę z L na piersi pajace !!!won odpowiedz

Micha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jesteście, k..., leszcze. Gwiazdki wam się wlączyly odpowiedz

złoty transfer - 3 godziny temu, *.172.146 Kacperek jest nietykalny i koniec. A i zobaczycie to bedzie najwiekszy transfer w historii Legii.

Hahahahahha

odpowiedz

ablabla - 3 godziny temu, *.7.22 Za taki mecz, to każdy do ręki po wiaderku węgla i świńskim truchtem w te i nazad po moście Poniatowskiego dwie godziny. odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.33 Cytat: " Demony wracają" - Na własne życzenie !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Stal miało obrone i bramkarza. My mieliśmy Tobiasza. odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To nie demony, to Tobiasz.

Trzy strzały na bramkę i trzy gole.

Szkoda słów. odpowiedz

jsk - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tomek:

a który z tych strzałów był twoim zdaniem do obrony? :)

Jak oglądasz mecze w telegazecie to lepiej się nie wypowiadaj.



1. bramka to wina Ribeiro

2. na konto burcha, który mógł 2 razy tę akcję przerwać

3. to wina Strzałka + burch mógł zaatakować Hinokio zanim odegrał do Szkurina



Kolejna sprawa to absolutny brak pomysłu na ofensywę. Taktyka "Josue weź piłkę i coś wymyśl". Mamy szybkich i technicznych piłkarzy, a zamiast grać po ziemi to lagujemy na Pekharta... odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ósmy sort pomarańczy odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl Może ktoś tutaj gra u buka 9:1 na Stal było odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.aster.pl zwycięstwo w Bośni też takie przypadkowe; ktoś mówił że passa przełamana odpowiedz

L56 - 3 godziny temu, *.plus.pl Już wszyscy wiedzą jak L gra i jak sobie z tym poradzić.

A tu drugiego wariantu nie ma, panie trenerze! odpowiedz

Sobol - 3 godziny temu, *.melita.com Żadne demony nie wracają. Nic się wyjątkowego nie stało. Po prostu to jest kontynuacja upadku tego projektu. To już się skończyło. Trzeba brać Papuszyna póki nikt go nie zatrudnił. Chociaż gościa wybitnie nie cierpię to nie ma już i nego wyjścia. Na trenera z wysokiej, europejskiej półki nas nie stać. A na marginesie, to kupony wlazły.

Pozdrawiam odpowiedz

Krzychu66 - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Sobol: no właśnie nikt go nie zatrudnił bo taki z niego trener. Ha ha ha. Teraz to wypisują różni znafcy co trzeba zmienić a najlepiej trenera. A miesiąc temu był najlepszy. Ha ha ha dobre odpowiedz

Diego - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kacperek Tobiasz jest najlepszy w lidze odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Houston, mamy problem. odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ten ołówek strzałek, ani fizyczności, ani szybkości, ani techniki, utrzymanie się przy piłce jak junior, ani strzału ani podania... chudszy brat rosołka. W obronie casting, na bramce ręcznik, pomoc to człapanie, gual to hu.owsza wersja carlitosa, muczi równy jak co sezon 1 mecz dobry reszta słaba, co tam się ku.wa dzieje odpowiedz

hańba - 3 godziny temu, *.aster.pl bilans Stali Mielec na wyjeździe od ich powrotu do ex w 2020 (za 90minut.pl):

10-16-29 60-92

z czego 3 z tych 10 zwycięstw to zwycięstwa na Legii i za każdym razem z 3 strzelonymi golami



... odpowiedz

BartasCB - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dlaczego Tobiasz znowu zagrał? Tyle razy kamera pokazywała Hladuna... Zmiana bramkarza priorytetem. odpowiedz

ablabla - 2 godziny temu, *.7.22 @BartasCB: Bo to młodzieniec i wykręca limit minut w swojej kategorii wiekowej. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Chcemy trenera a nie niem- ausrtyjac. ....dziada zeby nie rzec wiecej kur...jak mozna u siebie przegrac ze stalówka Mielec a jednak mozna. odpowiedz

zeigbo - 3 godziny temu, *.orange.pl E tam, ważne, że kaska z pucharów będzie. odpowiedz

Cybiek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net @zeigbo: dokładnie kiedyś już tu to pisałem.ze puchary są najważniejsze wyciągnąć z nich ile się da a później może się uda zajść miejsce pucharowe w lidze dla Miodka.luczy się euro odpowiedz

Kobisborsz - 3 godziny temu, *.stansat.pl ...Vuković ?! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz podobno odchodzi w zimę za 20 milionów euro. odpowiedz

ameLka - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Darek: Tak- w zimę. Do Laponii. Jako zastępca bałwana na podwórku Świętego Mikołaja. To jakieś ogóry w d*pę j***ne a nie Legia. odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.amazon.com to juz kurrr szczyt odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl Szkoda ku*wa komentować tą padlinę. odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wdech i wydech, spokojnie. Tylko mistrzostwo, tylko mistrzostwo, powtarzać przed lustrem. odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Piter : nie pomaga... odpowiedz

Lao - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W.emocjach nie powinno się niby pisać, ale dziś bramkarz Stali ładnie wyjaśnił naszego prawilniaka... odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Czyżby dni kosty policzone ? Może faktycznie jest coś na rzeczy z tymi ofertami z Niemiec bo jakoś dziwnie od czasu kiedy się pojawiły drużyna gra piach odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Cyniek: Niech wypie*** cymbał, tylko co z tego skoro pała zatrudni kolejnego posłusznego leszczyka. odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.aster.pl @Sarcastico:

no właśnie od kiedy oferta z Schalke się pojawiła - wszystko jakoś pękło odpowiedz

Wolak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cyniek: A może sabotuje żeby wylecieć i pobierać uposażenie do końca kontraktu bez stresów w ciepłych krajach. Co to było? odpowiedz

J...c pilkarzy - 3 godziny temu, *.247.57 Coraz lepiej, mistrzostwo coraz bliżej. Won z tego klubu. Jesteście dnem i powinniscie grać w okręgówce. Może plaskacze was zmotywują? odpowiedz

Kosta Out - 3 godziny temu, *.ggew-net.de Kosta out! Natychmiast wy....j! odpowiedz

Vuko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl k..wa co to ma być?

zero gry, oni są kompletnie bez ambicji... odpowiedz

LTM - 3 godziny temu, *.217.70 Tobiasz i Runiacz wynoscie się z Legii. Po prostu WON! odpowiedz

