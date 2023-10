Komentarze (4)

Derwall - 37 minut temu, *.orange.pl może już czas pomyśleć o zmianie systemu ustawienia obrony , widać ewidentnie że gra trójką jest dla naszych defensorów jak czarna magia .każdy z przeciwników rozjeżdża tą tzw. obrone jak chce, gra trójką od samego początku nie leży im , jest zasada że system dobiera się do potencjału zawodników a nie odwrotnie odpowiedz

s3p - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest pewna regularność, co strzał na bramkę Tobiasza, to gol.

No chyba, że ktoś trafi w niego.

Dlaczgo nie gra Miszta albo Hladun???

Czy on ma jakieś seks taśmy Zielińskiego z Runjacem??



Wątek Kochalskiego lepiej przemilczeć.

odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Trzy strzały Stali w światło bramki i trzy stracone gole.

Jakby klub chciał zaoszczędzić trochę kasy to ja też mogę wpuszczać wszystko co leci do bramki za połowę tego co zarabia Tobiasz.

odpowiedz

Sidik - 2 godziny temu, *.proxnet.pl Pilkarzyki-pajacyki. odpowiedz

