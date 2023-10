Fotoreportaże z Łazienkowskiej

23314 kibiców stawiło się w niedzielne popołudnie na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać swoją drużynę w walce o kolejne ligowe punkty. Niestety Legia przegrała ze Stalą 1-3. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania: Fotoreportaż z meczu - 66 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Kamila Marciniaka Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Mikołaja Ciury

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po raz kolejny był sold out a na trybunach 23 tys. O co kaman??? Ludzie w korporacjach nie skorzystali z rozdanych biletów? odpowiedz

Vuko - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Co to ma być?

Pierwszy raz w życiu, chciałem wyjść że stadionu w trakcie meczu. odpowiedz

zdzicho - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Vuko: a ja zawsze do końca. na dobre i na złe.... odpowiedz

