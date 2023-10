Kramer: Nie mam żadnych słów usprawiedliwienia

- Ciężko jest powiedzieć, jakie błędy taktyczne dziś popełniliśmy. Straciliśmy wszystkie bramki z kontrataków, ale nie jest moją rolą to oceniać. Po prostu nie mam żadnego wytłumaczenia na naszą dzisiejszą grę. - Mateusz Kochalski zagrał dziś świetne spotkanie. Musimy mu pogratulować, bo był bardzo dobry. Wybronił wiele sytuacji, szczególnie, gdy próbowaliśmy wrócić do tego spotkania.

Zgred - 3 minuty temu, *.as13285.net Kramer pierwszy skład i muci. josue na środku pomocy po co tu inaczej ustawiać? odpowiedz

