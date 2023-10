50-lecie Żylety na meczu Legia - Warta

Sobota, 28 października 2023 r. 10:16 Redakcja

W sobotę, 25 listopada o godz. 20:00 Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej 3 z Wartą Poznań. Tego dnia obchodzimy 50. urodziny Żylety, czyli trybuny, która jest sercem stadionu, którą tworzą wiele pokoleń legionistów. "Mamy wielką nadzieje, że chcecie być częścią tego absolutnie wyjątkowego jubileuszu i będziecie z nami!" - piszą Nieznani Sprawcy. Już teraz serdecznie zapraszamy na ten mecz!







Info od Nieznanych Sprawców



Drodzy Kibice!

Chcielibyśmy Was poprosić o chwilę uwagi.

Zapomnijcie na moment o jutrzejszym meczu.

O niedzieli. I o wszystkim innym.

Weźcie długopis, albo markera czy coś takiego i zapiszcie. Gdzie tylko chcecie.

25.11.2023 idziecie na urodziny. I to nie byle jakie, bo pięćdziesiąte. Tak, czeka Was 50 lecie Żylety na meczu Legia Warszawa - Warta Poznań.

Nie będziemy Wam tłumaczyć czym jest Żyleta. Co jej zawdzięczamy.

Nie będziemy przekonywać, że nie ma Legii bez Żylety i odwrotnie. Opowiadać, że Żyleta to ogrom niepowtarzalnej historii. Wiecie to.

25 listopada jej podziękujemy.

Mamy wielką nadzieje, że chcecie być częścią tego absolutnie wyjątkowego jubileuszu i będziecie z nami!