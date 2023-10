Zapowiedź meczu

Przerwać ligową niemoc

Sobota, 28 października 2023 r. 20:35 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielne popołudnie Legia Warszawa zagra u siebie ze Stalą Mielec i postara się przerwać ligową serię przegranych meczów z rzędu. Mentalność "Wojskowych" została nieco odbudowana po zwycięstwie w Bośni i Hercegowinie. Czy to wystarczy do zdobycia pierwszych październikowych punktów w Ekstraklasie?



KURSY NA LEGIA - STAL

FORTUNA: 1 1.42 X 5 2 6.7









Przełamanie



W czwartek Legii udało się odwrócić kartę i przerwać trwającą złą serię. Po czterech przegranych podopieczni Kosty Runjaicia zainkasowali trzy punkty w starciu Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem warszawskiego klubu był HSK Zrinjski Mostar, przed pierwszym gwizdkiem sędziego można było mieć nieco obaw - szczególnie jeśli chodzi o formację obronną, której ostatnia postawa budziła niepokój. Wszelkie wątpliwości ziściły się już w pierwszej połowie, kiedy po błędzie defensywy mistrz Bośni i Hercegowiny wyszedł na prowadzenie. Potem jednak między słupkami nieźle spisywał się już Dominik Hładun. Bramkarz niespodziewanie dostał swoją szansę zastępując Kacpra Tobiasza i wydaje się, że wykorzystał ją należycie. Przy utracie gola nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Czy ta wygrana magicznie odblokuje mentalność stołecznego klubu, który powróci na zwycięską ścieżkę? Miejmy taką nadzieję, chociaż teraz przed Legią zadanie przerwania złej passy w lidze.



Przebudzenie Kramera



Ostatni mecz był bardzo ważny nie tylko dla wspomnianego Hładuna, ale również dla Blaza Kramera, który pod nieobecność Tomasa Pekharta miał stanowić o sile ataku. Dotychczasowa przygoda Słoweńca z "Wojskowymi" jest naznaczona kontuzjami i 27-latek nadal ma jeszcze sporo do udowodnienia na Łazienkowskiej. Przeciwko Zrinjskiemu zaprezentował się słabo, ale to właśnie jego trafienie okazało się tym na wagę wygranej. Kramer po podaniu od Yuriego Ribeiro popisał się świetnym uderzeniem głową, zdobywając trzecią bramkę w tym sezonie. Był trzeci zdobyty w europejskich pucharach, trzeci ratujący Legię. Wcześniej napastnik dał w samej końcówce remis przeciwko Ordabasowi Szymkent. Potem, również na kilku minut przed końcem regulaminowego czasu gry, doprowadził do wyrównania przeciwko FC Midtjylland. Z racji ostatnio gorszej dyspozycji Macieja Rosołka Kramer może okazać się pierwszym zmiennikiem za Pekharta w kolejnych meczach.



fot. Mishka / Legionisci.com



Stal groźna tylko u siebie?



Po ostatnich przegranych w lidze sytuacja Legii nieco się skomplikowała. Porażki z Jagiellonią, Rakowem i Śląskiem pozwoliły tym drużynom odskoczyć w tabeli. Obecnie "Wojskowi", mając jeden zaległy mecz, tracą do lidera już sześć punktów. Przed tą kolejką legioniści znajdowali się na piątej lokacie z 20 punktami na koncie i niezbyt przyzwoitym bilansem w meczach wyjazdowych. Na pięć spotkań poza swoim stadionem gracze Kosty Runjaicia wygrali tylko raz, dwukrotnie zremisowali i tyle samo razy przegrali. Na całe szczęście u siebie sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej.



Z kolei Stal Mielec, która balansuje na granicy strefy spadkowej, tylko u siebie zdaje się prezentować dobrą dyspozycję. Na siedem meczów wygrała trzy i dwa razy schodziła z boiska pokonana. miało to miejsce w rywalizacji z Wartą Poznań i Koroną Kielce. Sytuacja w tabeli drużyny Kamila Kieresia byłaby więc lepsza, gdyby nie fatalna forma wyjazdowa. Na stadionie przeciwnika mielczanie grali w tym sezonie pięć razy i tylko raz udało im się zremisować. Zdobyli 1 punkt na 15 możliwych - nic dziwnego, że do Warszawy jadą skazywani na pożarcie.



Stal to drużyna, która w ostatnich tygodniach przeszła spore zmiany. Trener Kamil Kiereś latem mocno przemeblował skład. Z klubem pożegnali się m.in. doświadczeni Mateusz Mak, Mikołaj Lebedyński czy Marcin Flis. W ich miejsce ściągnięto np. Matthewa Guillaumiera, reprezentanta Malty. Jak na razie pomocnik nie zdołał w polskiej ekstraklasie wpisać się na listę strzelców. Kadrę zasiliło także dwóch byłych legionistów: Konrad Jałocha i Michał Trąbka.





Miejsce po ostatniej kolejce14Najlepsi strzelcyMaciej Domański, Ilja Szkurin (3)Ostatni mecz0-1 Warta PoznańOstatni przeciwko Legii0-2 (sezon 22/23, 24. kolejka Ekstraklasy)





Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii ze Stalą Mielec rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00. Transmisję będzie można zobaczyć na CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Jakim składem?



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.