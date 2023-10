Punkty po meczu z Zrinjskim Mostar

Sobota, 28 października 2023 r. 12:17 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przepchane; krycie powietrza; w końcu ktoś chciał piłkę; zagęszczony środek pola; bohater nieoczywisty; odpoczynek - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa w Mostarze.



1. Przepchane

Po ostatnich czterech porażkach z rzędu w wykonaniu Legii, trudno było o większy optymizm przed meczem ze Zrinjskim. Większość z nas śmiało zaakceptowałaby nawet słabszą dyspozycję, ale z dobrym wynikiem. I tak się stało. Legia nie zagrała o wiele lepiej niż przeciwko Śląskowi Wrocław, ale zdobyła dwie bramki i dopuściła do utraty tylko jednej. W osiągnięciu dobrego wyniku pomógł też VAR, który słusznie nie uznał dwóch bramek dla gospodarzy. Gra nie rozpieszczała, ale najważniejsze były trzy punkty i pewnego rodzaju przełamanie, które - mam nadzieję - dobrze wpłynie atmosferę i głowy poszczególnych zawodników.