UEFA ukarała Legię za mecz z Aston Villą

pytanie? - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedy będą kary za rzucanie papierków po cukierkach na sektorze rodzinnym? odpowiedz

Robii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fu*k UEFA odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl za bramy ewakcucyjne chyba wczesniej nie dostawalismy kar wiec pytanie do klubu czemu tym razem dostalismy odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ile już w tym sezonie od nas wyłudzili? odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net Mnie tylko jedno ciekawi czy inne kluby też są tak karane czy UEFA udaje że nie widzi nic odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Cyniek: Nie czytałeś? UEFA już szykuje pismo, w którym grozi Alkmaarowi, że jeszcze jeden taki wybryk i UEFA będzie musiała wszcząć procedurę wpisu nagany do akt... odpowiedz

Andriu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe ile kary dostanie Mostar za race na trybunach i na boisku. odpowiedz

Mac - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest jakaś parodia. uefa=ZERO odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Parodia jak oni się męczą żeby byle pierdołe nam zasądzić a na rywali naszych są jak ślepe ku* w nocy nawet video do nich nie przemawia. TFU!! odpowiedz

