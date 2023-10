Komentarze (14)

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Jak stanie w bramce Tobiasz to przegramy odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl to dziwne, bo mi pokazuje w systemie ok. 200 wolnych miejsc w Gold Clubie na zachodniej odpowiedz

Ciekawy - 4 godziny temu, *.174.231 Stadion ma pojemność 30 000 . Sektor buforów plus nie wykorzystany VIP pewnie około 2000. To dlaczego na "kompletach" jest 25700 a nie 28000. Nie jestem kibicem Legii, co najwyżej sympatykiem Januszem, więc proszę nie krytykować za laickie pytanie. odpowiedz

Ciekawy - 3 godziny temu, *.174.231 @Ciekawy: z Widzewem było 27079 - ok ale to i tak wydaje mi się że nie wszystko jest wykorzystane. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Ciekawy: bo nie wszyscy karnetowicze przychodza i nie wszystkie bilety dla sponsorow sa wykorzystane. Poza tym nie odliczyles jeszcze sektora gosci, ktory nie zawsze jest wypelniony. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ciekawy: 30.019 (pełen stadion) - 1.794 (goście) - 741 (bufor) = 27.484. Taka jest max pojemność naszego stadionu. Zawsze trzeba uwzględnić, że część miejsc dla sponsorów czy karnetowiczów będzie pusta. odpowiedz

Darek - 17 minut temu, *.tpnet.pl @Wycior: 741 kojarzy mi się zawsze z akcją widelec. odpowiedz

FKS - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Przyjdziecie chamy bo MY u was gramy! odpowiedz

szwarny synek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @FKS: człowieku wy kibicowsko i piłkarsko nie istniejecie wasz młyn mozna porównać do ekip typu bruk-bet czy podbeskidzie

odpowiedz

STO(L)ICA - 3 godziny temu, *.centertel.pl @FKS: HAHAHAHAHhA !!!!!!!!! odpowiedz

forever young - 3 godziny temu, *.com.pl @FKS: Hehehe dobre, brawo za ironię. odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @FKS: a ilu was bedzie? Dwa autokary i bus zgód? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @FKS: dokladnie! Dlatego na kazdym meczu mamy sold out :d odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.ilabs.pl @L:



Mamy KOMPLET .

A nie jakieś sold out odpowiedz

