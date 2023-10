Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Sobota, 28 października 2023 r. 09:12 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U17 wygrała 2-1 z Wisłą Kraków i umocniła się na czele tabeli grupy wschodniej CLJ U17. Drużyna LSS U16 przegrała z Polonią i praktycznie żegna się z szansami awansu do Ekstraligi. Ich o rok młodsi koledzy wygrali z kolei 3-2 z Wrzosem Międzyborów. Legia U13 mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (zalana płyta) całkiem dobrze radziła sobie w Kobyłce z Wichrem. Legia U11 rozegrała ciekawy sparing z Drukarzem.



CLJ U17: Wisła Kraków 07 1-2 Legia U17

Gole:

1-0 8 min. Szymon Kawała

1-1 67 min. Stanisław Gieroba (as. Dawid Nos)

1-2 80 min. Stanisław Gieroba (as. Filip Przybyłko)



W 45' Dawid Nos nie wykorzystał rzutu karnego



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (63' Konrad Kraska), Jan Leszczyński Ż, Radosław Czerwiec (55' Dawid Korzeniowski [08]) - Dawid Foks Ż(55' Stanisław Gieroba), Pascal Mozie [08], Filip Przybyłko [08] Ż - Jakub Zbróg, Dawid Nos (85' Piotr Bartnicki [09]), Eryk Mikanovich (73' Maksymilian Dołowy [08]). Rezerwa: Antoni Błocki [08]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Po wygranej w zaległym meczu z Wisłą, Legia prowadzi w grupie I CLJ U17, o 6 punktów przed: Polonią, Cracovią i AKS SMS Łódź.



I liga mazowiecka U16: MKS Polonia II W-wa 08 4-1 Legia LSS U16



II liga U15: Legia LSS U15 3-2 Wrzos Międzyborów 09



I liga U13: Wicher Kobyłka 2011 - Legia U13



Legia: Antoni Pawłowski - Konstanty Łysiak, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek, Wojciech Kuś, Bartosz Gawryś, Wojciech Łygan, Tomasz Stefański, Nicodeme Chodkowski, Karol Konieczny, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki.

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński





Sparing: Legia U11 - Drukarz Warszawa 13



Grano 2x40 minut



Legia: Jakub Tkaczyk - Maksymilian Pająk, Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Leon Kowalczyk, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz, Jan Golański [14], Konstantin Yushkavets [04], Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 rozegrała mecz sparingowy z Drukarzem. Legioniści bardzo dobrze zaprezentowali się szczególnie w pierwszych 20 minutach spotkania, kiedy pojedynkasmi indywidualnymi i zepsołowymi akcjami stwarzali sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych. Goście parokrotnie groźnie odpowiadali, przede wszystkim po niedokładnych zagraniach legionistów w fazie budowania akcji, jednak mecz był zasadniczo pod kontrolą podopiecznych Łukasza Listwana. Z upływem czasu zaczęło może tylko brakować zmian rytmu gry i większego elementu zaskoczenia. Mecz był okazją dla gry dla całej kadry drużyny, która w obu połowach zagrała w różnych ustawieniach taktycznych.