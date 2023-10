Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 28 października 2023 r. 17:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 wygrała 3-1 z Arką i awansowała na pozycję wicelidera CLJ U19. Zespół U17 przegrał 4-2 z Cracovią ale wciąż utrzymuje 1. miejsce w tabeli. Legioniści z zespołu U16 zremisowali 1-1 z Polonią. Ich rówieśnicy z LSS ulegli 2-5 Drukarzowi. Legia U15 wygrała 3-0 z Escolą Varsovia i utrzymała prowadzenie w grupie I CLJ U15. Legia U14 pokonała 3-0 Wisłę Płock. Legia U13 z bardzo dobrej strony pokazała się w meczu na szczycie z Escolą Varsovia 2011 i zapewniła sobie mistrzostwo jesieni. Zespół U13 LSS dobrze zaprezentował się w meczu z Polonezem. Grały również najmłodsze drużyny Akademii i LSS.



Legia U11 rozegrała wartościowy sparing z GKS Katowice. Zespół U9 zagrał z Pogonią Grodzisk, a dzień wcześniej, w sobotę wziął też udział w "Varsoviadzie" - festiwalu gier z udziałem 5 innych drużyn. Legia U8 zagrała z Talentem Warszawa 2016.



CLJ U19: Legia U19 3-1 (2-1) Arka Gdynia 05/6

Gole:

1-0 8 min. Jan Leszczyński (as. Jakub Żewłakow z rzutu rożnego)

2-0 17 min. Jakub Żewłakow (as. Igor Skrobała)

2-1 33 min. Wiktor Marek

3-1 68 min. Jakub Żewłakow z rzutu wolnego



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński (89' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek (77' Rafał Boczoń), Jan Leszczyński [07], Maciej Bochniak - Maciej Saletra (kpt), Filip Rejczyk (46' Kacper Bogusiewicz), Jakub Żewłakow - Igor Skrobała (88' Mateusz Konopka), Przemysław Mizera (67' Tomasz Rojkowski), Jakub Kowalski (69' Fryderyk Misztal). Rezerwa: Hubert Nowak (br), Oskar Melich, Viktor Karolak

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17: Cracovia U17 4-2(2-1) Legia U17

0-1 19 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Zbróg)

1-1 35 min. Wiktor Mamroł

2-1 41 min. Wiktor Mamroł

3-1 63 min. Wiktor Mamroł

4-1 83 min. Fabian Bzdyl b.a.

4-2 90 min. Dawid Nos (karny)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (Kpt)(70' Radosław Czerwiec), Maksymilian Dołowy [08], Dawid Korzeniowski [08] - Dawid Foks (60' Igor Busz), Psascal Mozie [08], Filip Przybyłko [08] - Jakub Zbróg, Stanisław Gieroba (60' Dawid Nos), Eryk Mikanovich (70' Konrad Kraska). Rezerwa: Jan Bienduga [08](br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): MKS Polonia Warszawa 1-1(0-1) Legia Warszawa 08

Gole:

0-1 45 min. Ksawery Jeżewski (dobitka karnego po faulu na Fabianie Mazurze).

1-1 59 min. Jakub Kowalski (z dystansu, po solowym rajdzie)



Strzały (celne): Polonia 11(4) - Legia 9(7).



Legia: Antoni Błocki - Jakub Oremczuk Ż, Bartosz Korżyński [09], MAteusz Lauryn, Igor Mirowski - Piotr Bartnicki,[09], Marcel Kiełbasiński, Kacper Borowiec (61' Jakub Sito) - Fabian Mazur [09] Ż (61' Juliusz Rafalski), Ksawery Jeżęwski, Jan Gawarecki. Rezerwa: Marcel Grzejda, Antoni Sobolewski, Jan Musiałek

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Drukarz Warszawa 08 5-2 (0-2) Legia LSS U16

Gole:

Mateusz Derda 2 - Krystian Nowak, Dawid Kalata, Maciej Ławiński - Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz [09] - Aleksander Dworski [09], Norbert Skibiński, Oskar Kurc - Dmytro Lytowczenko CZ 58', Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński, Adam Kulicki, Kamil Więch, Jakub Drzazga + zmiany

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15 (2009 i mł.): Escola Varsovia 09 0-3 (0-2) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 min. Oskar Maj

0-2 30 min. Oskar Krakowiak (as. Szymon Piasta z rzutu wolnego)

0-3 58 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray



Strzały (celne)(15-80'): Escola 4(2) - Legia 11 (8)



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (72' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak, Aleksander Wyganowski - Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj (49' Dawid Mastalski)- Igor Brzeziński [10](47' Piotr Kaniewski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (67' Aleks Żyła), Oskar Maj (72' Jakub Juszczak). RezeraA: Jan Pietrzak (br), Kazimierz Szydło

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Ekstraliga U14: Wisła Płock '10 0-3 (0-0) Legia U14

Gole:

0-1 47 min. Aleksander Badowski (as. Tymon Płoszka)

0-2 70 min. Bartosz Przybyłko (karny na Janie Szybickim)

0-3 80 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymoteusz Leśniak)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Marcel Laszczyk (Kpt), Kacper Jaczewski, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Tymopn Płoszka, Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko, Igor Lechecki, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



I liga U13: Legia U13 - Escola Varsovia 2011



Strzały (celne): Legia 30 (18) - Escola 16 (7)



Legia: Antoni Pawłowski - Konstanty Łysiak, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Cyprian Lipiński (Kpt), Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Karol Konieczny, Fryderyk Paprocki, Nicodeme Chodkowski, Tomasz Stefański, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski



Było to spotkanie "szczycie" w tej grupie i zarazem ostatnie spotkanie tej drużyny pod wodzą trenera Mateusza Majewskiego, który będzie kontynuował swoją karierę trenerską za Wielką Wodą. Legia zaczeła mecz kilkoma mocnymi akcentami. Potem i goście pokazali kilka naprawdę ciekawych akcji. Mimo wszystko, znacznie goręcej było pod bramką Escoli. Legia lepiej prezentowała się w odbiorze, pressowała konsekwentnie i używała bardzo zróznicowanych środków, by przedostać się pod bramkę "Barcy" - od lobów, przez skłądne akcje zespołowe środkiem i bokami, po efektowne pojedynki indywidualne. Po przerwie obraz gry zasadniczo nie uległ zmianie. Obie drużyny były tylko może bardziej zmęczone i groźnych akcji podbramkowych było nieco mniej - za to dryblingów nadal nie brakowało. Legia 2011 efektownie pożegnała swojego trenera zdobywając już teraz mistrzostwo jesieni, a po meczu z Drukarzem zespół ten rozegra dwa mecze w Ekstralidze U14 (z Radomiakiem i Deltą 2010).



III liga U13: Legia LSS U13A - Polonez Warszawa 2011



Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter - Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska (Kpt), Bartosz Ilków, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Kacper Materski, Jonatan Pol, Julian Kazubski, Franek Nwolisa, Alex Paćko, Aleksander Wodzicki, Gustaw Zbrzeżny

Trener: Łukasz Jóźwicki



Liga U12: Legia U12 - Hutnik Warszawa 2012



Strzały (celne): Legia 54 (36) - Hutnik 11 (7)



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Jan Włodarski, Dawid Ruciński, Michał Har, Antonio Gralewicz-Mendez, Igor Arkuszewski, Natan Turniak, Aleksander Kurowski, Krzysztof Opanowski, Aleksander Barski, Antoni Czuchnowski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Sparing: Legia U11 - GKS Katowice 2013



Legia: Jakub Tkaczyk - Maksymilian Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Leon Kowalczyk, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz, Jan Golański [14], Konstantin Yushkavets [04], Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Tobiasz Paprocki, Leon Gańko, Stefan Wang [14], Julian Kusak [14]

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 (2013 i mł.) rozegrała mecz z rówieśnikami z GKSu Katowice. Grano dwa pojedynki na 2 równoległych boiskach. Był to dla obu zespołów ciekawy sprawdzian i szczególnie na jednym z boisk sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Dobre, wartościowe 80 minut i brawa dla legionistów za dobrą postawę z mocnym rywalem mającxym w składzie kilku bardzo dobrych zawodników.



Festiwal Gier "Varsoviada" (rocznik 2015 i mł.):



Legia U9: Jan Czerwiński - Bruno Królik, Stanisław Bratos, Karol Giera, Szymon Giera, Gieorgi Dikij, Oskar Sarna, Antoni Kret

Trener: Daniel Modzelewski



Legioniści z rocznika 2015 mają za sobą pracowity weekend.W sobotę uczestniczyli w stojącym na wysokim poziomie festiwalu gier "Varsoviada", z udziałem gospodarzy - Varsovii oraz Escoli Varsovia, AP Eskadra, Białych Orłów i Ursusa. W niedzielę zagrali w lidze z Pogonią Grodzisk.





Liga U9: Legia - Pogoń Grodzisk Maz. 2015



Strzały 2 poł.: Legia 20(13) - Pogoń 13(9)



Legia: Oliwier Kawczyński - Bruno Królik, Antoni Stokowski, Jan Stokowski, Franciszek Reluga, Adam Korniluk, Antoni Kret

Trener: Daniel Modzelewski



Liga żaków U8: Legia U8 - Talent Warszawa 2016



Legia: Stanisław Chludziński, Piotr Górak, Oliwier Jasiński, Maksymilian Jastrzębski, Jerzy Kośnik, Julian Kunecki, Henry Malendowicz, Oliwier Polański, Makary Stępiński, Jakub Wysocki

Trener: Łukasz Wawer



Dobra postawa najmłodszej drużyny Akademii, choć przyznać trzeba, że z początku goście nieźle się odgryzali, przeprowadzając kilka interesujacych akcji ofensywnych. Pewność w grze legionistów rosła jednak z minuty na minutę.