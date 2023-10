Młodzież: mecze wekeendowe

Sobota, 28 października 2023 r. 17:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści z zespołu U16 zremisowali 1-1 z Polonią. Ich rówieśnicy z LSS ulegli 2-5 Drukarzowi. Legia U15 wygrała 3-0 z Escolą Varsovia i utrzymała prowadzenie w grupie I CLJ U15. Legia U14 pokonała 3-0 Wisłę Płock. Zespół U13 LSS dobrze zaprezentowała się w meczu z Polonezem. Grały również najmłodsze drużyny Akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): MKS Polonia Warszawa 1:1(0:1) Legia Warszawa 08

Gole:

0-1 45 min. Ksawery Jeżewski (dobitka karnego po faulu na Fabianie Mazurze).

1-1 59 min. Jakub Kowalski (z dystansu, po solowym rajdzie) -



Strzały (celne): Polonia 11(4) - Legia 9(7).



Legia: Antoni Błocki - Jakub Oremczuk Ż, Bartosz Korżyński [09], MAteusz Lauryn, Igor Mirowski - Piotr Bartnicki,[09], Marcel Kiełbasiński, Kacper Borowiec (61' Jakub Sito) - Fabian Mazur [09] Ż (61' Juliusz Rafalski), Ksawery Jeżęwski, Jan Gawarecki. Rezerwa: Marcel Grzejda, Antoni Sobolewski, Jan Musiałek

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Drukarz Warszawa 08 5-2 (0-2) Legia LSS U16

Gole:

Mateusz Derda 2 - Krystian Nowak, Dawid Kalata, Maciej Ławiński - Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz [09] - Aleksander Dworski [09], Norbert Skibiński, Oskar Kurc - Dmytro Lytowczenko CZ 58', Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński, Adam Kulicki, Kamil Więch, Jakub Drzazga + zmiany

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15 (2009 i mł.): Escola Varsovia 09 0-3 (0-2) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 min. Oskar Maj

0-2 30 min. Oskar Krakowiak (as. Szymon Piasta z rzutu wolnego)

0-3 58 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray



Strzały (celne)(15-80'): Escola 4(2) - Legia 11 (8)



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (72' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak, ALeksander Wyganowski - Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj (49' Dawid Mastalski)- Igor Brzeziński [10](47' Piotr Kaniewski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (67' Aleks Żyła), Oskar Maj (72' Jakub Juszczak). RezerwA: Jan Pietrzak (br), Kazimierz Szydło

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Ekstraliga U14: Wisła Płock '10 0-3 (0-0) Legia U14

Gole:

0-1 47 min. Aleksander Badowski (as. Tymon Płoszka)

0-2 70 min. Bartosz Przybyłko (karny na Janie Szybickim)

0-3 80 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymoteusz Leśniak)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Marcel Laszczyk (Kpt), Kacper Jaczewski, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Tymopn Płoszka, Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko, Igor Lechecki, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



III liga U13: Legia LSS U13A 6-0 Polonez Warszawa



Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter - Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska (Kpt), Bartosz Ilków, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Kacper Materski, Jonatan Pol, Julian Kazubski, Franek Nwolisa, Alex Paćko, Aleksander Wodzicki, Gustaw Zbrzeżny

Trener: Łukasz Jóźwicki