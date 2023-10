Wypożyczeni: Bramki Ciepieli i Knery

Wtorek, 31 października 2023 r. 07:58 Fumen, źródło: Legionisci.com

Udany weekend zaliczyli wypożyczeni piłkarze Legii. Kacper Knera zdobył bramkę dla Elany i tym samym dał wygraną torunianom nad rezerwami Pogoni Szczecin. Do siatki trafił również Bartłomiej Ciepiela, ale jego gol okazał się jedynie honorowym w rywalizacji z Arką Gdynia. Natomiast Maciej Kikolski zachował czyste konto w potyczce z Zagłębiem Sosnowiec. Pełny mecz w I lidze zaliczył Jakub Kisiel. Z kolei Maddox Sobociński miał okazję sprawdzić się na tle kolegów z rezerw... Legii.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 63. minuty w przegranym 1-2 meczu z Arką Gdynia. Strzelec bramki na 1-1 w 26. minucie spotkania.

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Wisłą Kraków

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 55. minuty w wygranym 1-0 meczu z Pogonią II Szczecin. Strzelec bramki na 1-0 w 9. minucie spotkania.

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 72. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Napoli Primavera

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 46. minuty w przegranym 3-5 meczu z Koroną Kielce

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 4-2 meczu ze Świdniczanką Świdnik

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z GKS Jastrzębie

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 83. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Legią II Warszawa



Skrót meczu Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy