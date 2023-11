Legia Warszawa 90-79 CSM Oradea

+ dodaj komentarz

- 4 godziny temu, *.centertel.pl

no i co do pana Darka Wyki nie chcialem mocno negatywnie opiniować gry zadnego naszego koszykarza. Zjechałem ostarnio Ponitke, ale jednak Marcel to inny lvl koszykarski od wyki i mialo to ewentualnie wywolac w nim.mobilizacje jakby jakis.s przypadkiem to przeczytal. Co do Darka juz clay tamten sezon widzialem ze wyka gra gucio. W tym sezonie wcale nie spodziewalem sie jego odejscia bo koles ewidentnie wyglada jakby gral po znajomosci. W pierwszy sezonie w Legii polowe sezonu mial niezla , a pozniej totalne dno. Skoro pozbywamy sie lekką reka tskiego srodkowego jak Kempa a zostawiamy Wyke to tez ciezko to zrozumieć po za roznicy wieku. Tylko ze to wyka gra jak jakis 35 latek u schylku kariery.

Przez centra mozna wiele swietnych akcji zagrac. A my nie mamy skocznego centra ktory wleci nad kosz.

