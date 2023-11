Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-1 Legionovia Legionowo. Bramka Kapustki

Sobota, 4 listopada 2023 r. 13:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Legionovią Legionowo 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Bartosza Kapustki. Kolejne spotkanie rozegrają 11 listopada o godz. 12 na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok. W wyjściowym składzie znalazł się powracający po długiej i poważnej kontuzji Bartosz Kapustka, a także Dominik Hładun.



Od pierwszych minut dominowali legioniści. W 9. minucie indywidualną akcję przeprowadził Bartosz Kapustka, dobrze zachował się z prawej strony pola karnego, a następnie strzałem po dalszym rogu umieścił piłkę w siatce. Chwilę później mógł podwyższyć wynik, ale jego uderzenie zostało zablokowane. W 17. minucie dobrze do linii końcowej zbiegł Wiktor Puciłowski, zagrał przed bramkę, ale jego podania nie wykorzystali koledzy. Jeszcze jeden z zawodników był faulowany ok. 24 m od bramki. Na bezpośredni strzał z rzutu wolnego zdecydował się Igor Korczakowski, jednak przestrzelił. W 24. minucie powinno być 1-1, jednak żaden z piłkarzy Legionovii nie zamknął dobrego podania Grzegorz Wojdygi. W 28. minucie Mateusz Szwed faulował z lewej strony pola karnego Mateusza Możdżenia. Sam pokrzywdzony wrzucił piłkę w szesnastkę, jednak nikt do niej nie doszedł. Jeszcze po wycofaniu niecelny strzał oddał Puciłowski. 3 minuty później dwie szanse zmarnował Jakub Adkonis. W 34. minucie na bardzo mocny, choć równie niecelny strzał zdecydował się Lindsay Rose. Chwilę później świetną prostopadłą piłkę otrzymał Adam Ryczkowski, ale jego uderzenie na rzut rożny wybił Michał Brudnicki. W 40. minucie Bartosz Kapustka posłał lekko z lewej strony piłkę w stronę bramki, a ta minęła słupek. Dużo szczęścia mieli zawodnicy drużyny goście w kolejnej akcji. Na bramkę uderzał Urbański, piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców, ale ostatecznie golkiper Legionovii zdołał ją opanować. W odpowiedzi główkował Wojdyga, jednak Dominik Hładun nie miał najmniejszych problemów ze złapaniem piłki. W 44. minucie świetnie uderzał z prawej strony pola karnego Puciłowski, a dużą klasą popisał się Brodnicki, wybijając piłkę na róg.



Na drugą połowę legioniści wyszli z jedną zmianą w składzie - na boisku pojawił się Sebastian Kieraś. W 57. minucie dobrym uderzeniem zza linii pola karnego popisał się Mateusz Możdzeń, podwyższając wynik na 2-0. Chwilę później nad poprzeczką piłę posłał Rose. W 60. minucie daleko z bramki wyszedł Hładun, nie porozumiał się z Rose, który próbował podawać. To mogło zakończyć się golem dla gości. W 65. minucie Jewhen Radionow uderzył w poprzeczkę. 5 minut później Adam Ryczkowski zakręcił rywalami w polu karnym, jednak akcja skończyła się tylko rzutem rożnym. W 73. minucie świetnym uderzeniem popisał się Bartosz Mroczek, który wykorzystał złe ustawienie legionistów w defensywie. W 83. minucie z lewej strony z kilku metrów uderzał Jakub Jędrasik, ale został zablokowany. Jeszcze w 90. minucie zawodnicy Legionovii wykonywali rzut wolny, ale pewnie piłkę wybił Damian Byrtek. Po chwili Rose zablokował uderzenie rywala. Sędzia doliczył jeszcze 4 minuty, ale bramki nie padły.



III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Legionovia Legionowo

1-0 - 9' Bartosz Kapustka

2-0 - 57' Mateusz Możdżeń

2-1 - 73' Bartosz Mroczek



Legia II: 1. Dominik Hładun - 3. Lindsay Rose, 18. Damian Byrtek, 17. Julien Tadrowski - 19. Bartosz Kapustka (63' 7. Jakub Jędrasik)W, 5. Igor Korczakowski, 14. Mateusz Możdżeń, 6. Jakub Adkonis (46' 15. Sebastian Kieraś) - 22. Wiktor Puciłowski, 25. Wojciech Urbański (78' 27. Cyprian Pchełka), 11. Adam Ryczkowski (78' 30. Robert Pich)



Legionovia: 33. Michał Brudnicki - 24. Łukasz Buczkowski (36' 8. Piotr Basiuk), 3. Adam Waszkiewicz, 19. Grzegorz Wojdyga, 30. Mikołaj Gibas, 16. Michał Barć (72' 20. Stanisław Mitura), 6. Konrad Zaklika, 7. Mateusz Szwed (58' 29. Jewhen Radionow), 11. Kacper Koterwas (46' 10. Bartosz Mroczek), 18. Alec Schwartzman, 21. Kacper Dudek (58' 37' Piotr Sonnenberg)



żółte kartki: Hładun, Rose - Buczkowski, Szwed, Wojdyga, Waszkiewicz, Schwartzman, Zaklika



Tabela, wyniki i terminarz III ligi