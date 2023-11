Legia Warszawa 91-84 Twarde Pierniki Toruń

W meczu 7. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z Twardymi Piernikami Toruń. Pierwszą kwartę legioniści wygrali aż czternastoma punktami, a do przerwy zdołali utrzymać 12-punktową przewagę (43-21). Niestety trzecia kwarta w wykonaniu podopiecznych Wojciecha Kamińskiego była fatalna, bowiem goście odrobili wszystkie straty i na ostatnie dziesięć minut wychodzili prowadząc 61-59. W czwartej kwarcie trwała walka łeb w łeb. Kilkanaście sekund przed końcem przy stanie 72-72 Aric Holman spudłował rzut za trzy punkty, a w odpowiedzi rywale trafili za dwa. Legionistom pozostało 7 sekund na wyrównanie i za sprawą sprawą Holmana udało im się doprowadzić do remisu, a tym samym do dogrywki. W doliczonym czasie gry Legia zdecydowanie przeważała rzucając aż 17 punktów i zgarnęła kolejne dwa ligowe punkty! Już w pierwszej połowie boisko musiał opuścić kapitan torunian, Aaron Cel, który najpierw ukarany został przewinieniem technicznym (za domaganie się faulu legionistów), a później faulem niesportowym (na Raymondzie Cowelsie).

p10 - 3 godziny temu, *.orange.pl Cudem uniknęli kompromitacji. Strat więcej niż asyst. Jakby przegrali to chyba by u nas był już witany trener Vidin.



Vital kapitalny mecz - 31 pkt, 3 przechwyty, 2 bloki. Ale na dłuższą metę liczenie tylko na 30 punktów Vitala i Holmana nic dobrego nie przyniesie. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @p10: zmiana trener chyba nie wiele da. Tłuste leniwe koty az w play off zaczna dawac z siebie wiecej. odpowiedz

Clyde - 4 godziny temu, *.161.175 Toruń mocniejszy niż ci przeciwnicy z Pucharu odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl nie wygląda to dobrze, na pierwszy rzut oka chciałoby się pewnie zmiany trenera, ale czy to coś da? myśle że bylby podobnie jak z pilka nozna wg wojtka hadaja, tzn zmiana trenera nic nie da jak pseudogwiazdom nie zachce się grać. Tak to jest chyba już w tej plk, dla mnie najrowniej zawszw gra stalówka i zadko kiedy glupio traci punkty. Slask beznadziejnie zmienili trenera.

Nie wiem czy u nas zmoana trenera na jakiegos mlodego pełnego werwy by coś nie dała. Jak się patrzy jak cowels ma w statystykach 1 celną trojke na 5 to chyba wszystko z nieprzygotowanych pozycji musial rzucac. Kolenda chyba 3 /14 z gry. boze....dzis nie wiem czy pipes nie zlapal znpwu jakiwgos urazu, bo chyba pozniej nie gral wcale...Wystarczy jedna kontuzja u nas z trojki vital holman i pipes i juz nawet na papierze nie wyglaamy zbyt groznie... odpowiedz

