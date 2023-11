Banasik: Całe Tychy żyją tym meczem

- Na co dzień mieszkam w Warszawie, a także cała moja rodzina. W Legii pracowałem przez 12 lat. Przeżyłem tam wiele wspaniałych chwil. Na pewno to będzie dla mnie bardzo ważny mecz, ale jednocześnie trzeba podejść do niego tak, jak do każdego innego. Wiem, że wszyscy żyją tym spotkaniem, całe Tychy nim żyją, ale to jest piłka, to jest futbol i na każdy mecz trzeba się mobilizować, nie tylko teraz. Mam tylko nadzieję, że to będzie wielkie święto piłkarskie - mówi przed czwartkowym spotkaniem Pucharu Polski trener GKS-u Tychy, Dariusz Banasik. - W poprzednim klubie, w którym pracowałem, dwa razy wygrałem z Legią - raz 3-0 i raz 3-1. Na pewno się nie przestraszymy Legii. Musimy wykorzystać atut własnego boiska, atut kibiców, którzy będą nas mocno dopingować. Musimy zagrać jak z Wisłą, wysoko, odważnie. Ten mecz będzie miał swoje fazy, nie zawsze będziemy grać wysoko, trzeba będzie popracować w defensywie. Myślę jednak, że na takie spotkanie jak z Legią nie trzeba się dodatkowo motywować. - Musimy zagrać aktualnie najmocniejszym składem. Cieszę się, bo mam rywalizację w zespole. Zagrają ci, którzy w tym momencie są najsilniejsi.

13 - 59 minut temu, *.123.66 Czarne chmury... odpowiedz

Piluso - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie pindol panie ogórek, jutro zbierzecie konkretny łomot… odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Prawda może sie okazać bardzo okrutna jutrzejszego dnia.Tychy faworytem nie są.

Ale za to są w gazie w przeciwieństwie do legii która ma ostry zjazd w dół.Do tego może dojść bukmacherka-ustawienie meczu na korzyść GKS wiec można spodziewać się porażki.A potem głupie tłumaczenie:NIE ZASŁUZYLISMY NA PORAŻKĘ!!!!!Albo;daliśmy z siebie wszystko ale przeciwnik był lepszy.Bądź w tłumaczeniu ostatnio ze strony naszego gwiazdora Rosołka;Nie mamy szczęścia.Mieliśmy dużo sytuacji...Itd.

odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.25.12 "Całe Tychy żyją tym meczem" - Nie tylko Tychy, Panie Banasik. Gdzie Legia jedzie na mecz, tam cała Polska patrzy. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Niesamowite ile my trenerow dostarczylismy do ekstraklasy i 1 ligi. I to zarowno wychowankow z Akademii, jak i tych, ktorzy u nas zaczeli na dobre swoja kariere trenerską: Urban, Magiera, Vuko, Banasik, Mysliwiec, Gonzalo Feio + Skorża. odpowiedz

Do Mioduskiego niech sie przebudzi!! - 2 godziny temu, *.02.net Banasik powinien prowadzić Legie 12 lat pracowałwie wszystko co i jak poukładač poprostu polityka rzädzi w Legii nie czysty rozum i sie nie ździwie jak Tychy zLejâ Legie w kryzysie poLityki Mioduskiego... odpowiedz

Mat - 2 godziny temu, *.aster.pl @Do Mioduskiego niech sie przebudzi!!: dokladnie! A kapitanem Legii powinien byc Rosolek, przeciez to wychowanek, wie wszystko co i jak poukladac, po prostu polityka rzadzi w Legii a nie czysty rozum i wystawiaja jakichs Josułów, sciagaja jakichs Gualow zamiast oprzec ofensywe na Rosołku, bo spedzil w Legii 12 lat. Nie? odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Do Mioduskiego niech sie przebudzi!!: No popatrz a ty ile lat żyjesz? odpowiedz

bzura7 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Do Arek: też tak samo myślę! Pozdrawiam (L) odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl W formie z września, czy sierpnia nie byłoby o czym gadać. Jednak z powodu radosnej twórczości w naszej defensywie i właśnie z powodu Banasika mam obawy przed tym meczem. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Arek: daj spokoj, forma to jakas statystyka. AZ bylo w formie niesamowitej, z nami zagrali slabo i pozniej juz formy nie ma, Zrinjski do meczu z nami forma swietna, z nami slabo, no i my jak wspomniales nagle tracimy jakosc. Forma jest, jutro jej nie ma. Tychy w formie, z nami moga zagrac slabo i za miesiac im naliczysz same porazki. Najwazniejsze jest pdoejscie, ale znajac nas, strzelimy jakiegos farfocla, bedziemy sie kurczowo bronic a potem nam pilkarzymi beda opowiadac bajki, ze NAJWAZNIEJSZY byl awans i tak co mecz. odpowiedz

