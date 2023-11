Boks

Dwóch legionistów poleci do Czarnogóry na ME U-22

Środa, 1 listopada 2023 r. 07:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch pięściarzy Legii Warszawa weźmie udział w Mistrzostwach Europy do lat 22, które odbędą się w czarnogórskiej Budvie. Nasz kraj reprezentować będą Bartłomiej Rośkowicz w kat. wagowej do 63,5 kg oraz Jakub Straszewski w kat. -86kg.



Jutro 9-osobowa reprezentacja Polski, która wyleci na MME do Budvy, rozpocznie zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma w Cetniewie. Losowanie par MME odbędzie się 11 listopada, a dzień później rozpoczną się eliminacje. Mistrzostwa Europy potrwają do 19 listopada.