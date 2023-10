Marek Kania leci do Japonii na zawody PŚ

Panczenista Legii, Marek Kania rozpoczyna sezon łyżwiarstwa szybkiego 2023/24. Zawodnik Legii ponownie znalazł się w kadrze narodowej i startować będzie w zawodach Pucharu Świata. Legionista przebywał wraz z kadrą na zgrupowaniu w niemieckim Inzell, a następnie startował w zawodach kwalifikacyjnych do PŚ. Dziś kadra narodowa, z Markiem Kanią, wyleci do Japonii, gdzie odbędą się pierwsze dwie edycje tegorocznego Pucharu Świata. Najpierw łyżwiarze szybcy ścigać się będą na torze w Obihiro (10-12 listopada), a tydzień później (17-19 listopada) w Pekinie.

