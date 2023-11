Na stadionach: Pielgrzymi kochają jarać

Środa, 1 listopada 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami piłkarski weekend, podczas którego sporo działo się na trybunach. Na pierwszy plan wybijają się przenosiny Ruchu z Gliwic na Stadion Śląski. Choć porównania do Stadio Olimpico są zdecydowanie na wyrost, to jednak frekwencja na spotkaniu ze Śląskiem (30 tys.) może robić wrażenie. Zobaczymy, czy chorzowianom uda się takie zainteresowanie publiczności pokazać również na kolejnych meczach. Jedyny minus to jak na razie brak możliwości wpuszczenia przyjezdnych - trwa dostosowanie stadionu do przyjmowania kibiców gości.



Bardzo dobry wyjazd zaliczyła Jagiellonia, której wypad do Szczecina zajął 27 godzin, z czego 20h spędzili w pociągu. Na stadionie białostoczanie pokazali się z dobrej strony, odpalając pirotechnikę. Oprawę przygotowali też Portowcy. Zgodową choreografię zaprezentowała Cracovia na meczu z Lechem. Prezentację przygotował również Raków, a racowisko w Łodzi odpalili kibice Górnika.



Kilka ciekawych meczów rozegrano w niższych ligach. Na spotkaniu Olimpii Grudziądz ze Stomilem obie ekipy zaprezentowały choreografie. W bardzo dobrej liczbie w Gdańsku stawiła się Stal Rzeszów. Kibice Wisły Kraków po dłuższym czasie pojechali na wyjazd do Bielska-Białej, ale ostatecznie na stadion nie weszli. Na trybunach wywieszony został transparent "Piłka nożna dla kibiców, a nie nożowników".



Ekstraklasa:



Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (850)

Na bardzo dalekim wyjeździe w Szczecinie stawiło się 850 kibiców Jagiellonii, którzy wywiesili 12 flag. Odpalili także piro. Portowcy zaprezentowali oprawę z piro na cześć swojego fanklubu z Wysokiej Kamieńskiej.



ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (711)

Zabrzanie do Łodzi przyjechali w 711 osób. Wywiesili transparent "Nowy właściciel potrzebny od zaraz" i zaprezentowali racowisko.



Cracovia - Lech Poznań (550)

Na meczu przyjaźni stawiło się 550 lechitów. Cracovia przygotowała zgodową choreogragię. Składały się na nią podwieszana do dachu sektorówka przedstawiająca postaci kibiców Cracovii i Lecha, transparent "Już od wielu lat z Kolejorzem Cracovia", a całość uzupełniło racowisko.



Raków Częstochowa - Widzew Łódź (306)

Fani Rakowa rozochocili się z oprawami. Tym razem zaprezentowali malowany transparent "Wierni swemu miastu", kartoniki, sektorówkę z herbem i odpalili kilkadziesiąt rac. Widzewiacy wypełnili niewielki sektor gości do ostatniego miejsca, wspierani przez Ruch i CSKA Moskwa.



Zagłębie Lubin - Radomiak Radom (150)

Radomiak z dwiema flagami na wyjeździe w Lubinie. Na trybunach 4,9 tys. kibiców.



Korona Kielce - Puszcza Niepołomice (100)

Ponad 8,5 tys. kibiców na trybunach i bardzo przyzwoity młyn gospodarzy.



Legia Warszawa - Stal Mielec (95)

Na trybunach 23,3 tys. fanów. Kibice gości przyjechali spóźnieni, w 95 osób i z dwiema flagami. Legioniści po czwartej kolejnej ligowej porażce wyrazili swoje niezadowolenie okrzykami "Legia grać, k... mać" i "Co wy robicie? Wy naszą Legię hańbicie!".



Warta Poznań - Piast Gliwice (21)

Do Grodziska Wielkopolskiego przyjechało 21 kibiców Piasta. Bez flag, nie licząc dwóch płócien poświęconych kibicom za kratami.



Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław (-)

Pierwszy mecz Ruchu na Stadionie Śląskim, gdzie grać będzie w najbliższych latach. Niestety, na razie brak sektora dla przyjezdnych, w związku z czym spotkania nie mogli obejrzeć fani WKS-u. Na trybunach pojawiło się blisko 30 tysięcy kibiców. Ruch wspierany przez Wisłę (350) i Unię Oświęcim (140).



Niższe ligi:



Olimpia Grudziądz - Stomil Olsztyn (460)

Stomilowcy w dobrej liczbie na wyjeździe w Grudziądzu, gdzie wspierali ich GKM Grudziądz (102), Polonia Bydgoszcz (71), Lechia (40), Wisła Płock (18) i ŁKS Łomża (5). Zaprezentowali transparent "Pielgrzymi kochają jarać", 100 flag na kijach oraz 30 rac i 90 stroboskopów. Gospodarze z oprawą z piro - "Przyjaźń z czystej pasji, a nie węsząc interesów".



Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy (415)



Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów (389)

Na dalekim wyjeździe Stal stawiła się w 389 osób, w tym Stal Stalowa Wola (56) i Polonia Przemyśl (4).



Star Starachowice - KSZO Ostrowiec (200)

KSZO wspierane przez Powiślankę Lipsko (20) i Wisłę Sandomierz (10). Na mecz weszli dzięki uprzejmości Staru Starachowice.



Znicz Pruszków - Miedź Legnica (130)

Miedź wspierana przez Śląsk (45) przyjechała do Pruszkowa w 130 osób, jednak działacze Znicza nie chcieli wpuścić więcej niż 100 os., więc przyjezdni po zaznaczeniu swojej obecności, zawrócili na Dolny Śląsk.



Ceramika Opoczno - RKS Radomsko (115)

Kotwica Kołobrzeg - KKS Kalisz (98)

Wisła Płock - Chrobry Głogów (30)

Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna (24)



Wyjazd tygodnia: 850 kibiców Jagiellonii w Szczecinie

Oprawa tygodnia: brak



