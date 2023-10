Rugby kobiet

W sobotę turniej rugby kobiet w Mińsku Mazowieckim

Poniedziałek, 30 października 2023 r. 10:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 4 listopada na boisku sportowym przy ul. Budowlanej 2a w Mińsku Mazowieckim odbędzie się IV Turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 sezonu 2023/2024. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie RC Wojskowi Warszawa, czyli Legia Rugby Sekcja Kobiet. Zawody ruszają o godzinie 9:00, wstęp jest darmowy.



Sponsorem turnieju jest firma budowlana AKPOL.