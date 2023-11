Komplet na meczu przyjaźni w Radomiu

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Komplet publiczności obejrzy niedzielny mecz Radomiaka Radom z Legią Warszawa. Będzie to pierwsze spotkanie obu drużyn na nowym stadionie przy ulicy Struga 63, gdzie kibice zasiąść mogą na dwóch trybunach. Od kilku lat Radomiak w roli gospodarza występował na dwukrotnie mniejszym obiekcie przy ul. Narutowicza.



Wszystkie bilety na mecz z Legią, podobnie jak ostatnio na spotkanie z Koroną, zostały sprzedane, i to w ekspresowym tempie. Pierwszeństwo przy zakupie wejściówek miały osoby, które były na dwóch wcześniejszych meczach RKS-u. Spotkanie z Legią zaliczone zostało do kategorii "premium", co oznaczało, że bilety normalne kosztowały od 50 do 70 złotych, a ulgowe od 40 do 60 zł.



W niedzielę na stadionie w Radomiu zasiądzie ponad 8,6 tys. kibiców, w tym liczna grupa fanów z Łazienkowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.