Termin meczu z Zagłębiem

w tym pzpnie-ekstrakasie działanią chyba jacyś kompletni debile. Legia gra w LK na własnym boisku o 18.45, to mecz jest w niedzielę o 17.30 a jak gra na wyjeździe o 21.00, to później mecz ligowy w niedzielę już o 15.00. Brawo. To się nazywa pomaganie Legii. I na dodatek po meczu w Birmingham jadą aż do Lubina. Niby kiedy mają się przygotować do tego meczu ? Na lotniskach ? Tylko pogratulować dobrego samopoczucia tych pseudodziałaczy. Dlaczego nikt z Ł3 nie oprotestuje takiego kalendarza. Dla mnie to skandal.

