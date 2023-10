Listopadowe mecze koszykarzy Legii

W listopadzie koszykarze Legii Warszawa rozegrają aż 8 spotkań. 1 listopada zmierzą się we własnej hali w ramach FIBA Europe Cup z CSM Oradea. W tym miesiącu czekają nas jeszcze 3 mecze w europejskich pucharach oraz 4 ligowe - z Twardymi Piernikami, Treflem, Sokołem i MKS Dąbrowa Górnicza. Mecze Legii: 01.11. g. 19:00 Legia Warszawa - CSM Oradea (FIBA Europe Cup) 04.11. g. 15:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń 08.11. g. 18:30 Kataja Joensuu - Legia Warszawa (FIBA Europe Cup) 11.11. g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa 15.11. g. 20:00 Legia Warszawa - Patrioti Levice (FIBA Europe Cup) 18.11. g. 19:30 Legia Warszawa - Sokół Łańcut 22.11. g. 18:00 CSM Oradea - Legia Warszawa (FIBA Europe Cup) 25.11. g. 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.