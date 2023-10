Pod lupą LL! - Gil Dias

Wtorek, 31 października 2023 r. 09:15 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Kosta Runjaić postanowił dać odpocząć Pawłowi Wszołkowi i w meczu ze Stalą Mielec od pierwszych minut postawił na Gila Diasa. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się bliżej występowi Portugalczyka.



W poszukiwaniu bramki

Obserwowany przez nas gracz trzykrotnie próbował pokonać Mateusza Kochalskiego. Po raz pierwszy uczynił to w 35. minucie gry, kiedy przedarł się środkiem pola, uderzył z dalszej odległości, ale wysoko nad bramką. Najlepszą okazję do zdobycia gola miał tuż po przerwie. Wtedy to z prawej flanki w pole karne dośrodkował Josué, Dias wyskoczył w powietrze, ale jego mocne uderzenie głową świetnie wybronił bramkarz z Mielca. Ostatni raz swojego szczęścia spróbował w 54. minucie. Minął wtedy dryblingiem dwóch zawodników, oddał strzał, ale niestety został on zablokowany przez rywali.









Tworzenie sytuacji

Od wahadłowego trzeba wymagać pracy w defensywie, jak i defensywie. Oprócz wyżej wymienionych prób zdobycia bramki, Gil Dias starał się kilka razy stworzyć sytuacje kolegom z drużyny. Pierwszy raz uczynił to w 7. minucie meczu, kiedy to otrzymał piłkę od Josué, dośrodkował w pole karne, ale goście wybili futbolówkę na rzut rożny. Kilka minut później, po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, piłka od Elitima trafiła do obserwowanego przez nas gracza, którego dogranie - tym razem wzdłuż boiska - ponownie zostało zablokowane. Lepiej spisał się w 22. minucie, kiedy to po jego dośrodkowaniu blisko dojścia do uderzenia był Muci, ale został przyblokowany przez defensorów gości. W 62. minucie zszedł z piłką do środka z lewej strony, zagrał do będącego przed polem karnym Bartosza Slisza, który zdecydował się na uderzenie, ale piłka trafiła wprost do koszyka Kochalskiego.



Problemy z defensywą

To co rzucało się w oczy w poprzednich występach Gila Diasa, to słabsza gra w defensywie. W meczu ze Stalą Mielec bardziej można było mieć pretensje o pewne aspekty techniczne. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce już w pierwszej minucie, kiedy źle przyjął piłkę, ale na szczęście błąd popełnił przeciwnik i wybił piłkę na aut. W 30. minucie źle obliczył tor lotu piłki, ta przeszła nad nim, jednak Krystian Getinger źle przyjął ją i od bramki zaczynał Kacper Tobiasz. Niestety, problem z przyjęciem piłki zdarzył się mu też w ofensywie, a mianowicie w 33. minucie, kiedy otrzymał bardzo dobre podanie od Josué. W 69. minucie zamiast celnie podać do Yuriego Ribeiro, zagrał tak, że zawodnicy Legii stracili piłkę, ale kontra Stali nie zamieniła się w utratę bramki.



Gil Dias

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 3 / 1

Liczba podań / celne: 52 / 43

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 5 / 1

Dryblingi / udane: 3 / 3

Dystans: 12.08 km

Sprinty: 14

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0