Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas ligowego meczu ze Stalą Mielec, który Wojskowi przegrali 1-3.

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 2 godziny temu, *.plus.pl Co to miało być za skandowanie nazwiska trenera? Nieudacznik tak jak wkłady do koszulek - uparcie gra 3 obrońcami, wystawia sapotazyste na bramce i defensywnego napastnika Rosołka! Jakiś żart... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze: nie wiem czy zauwazyles ale kibice nie rozliczaja pilkarzy z tego czy ktorys nie trafil w bramke czy trenerow, ze kogos wystawil (btw Rosolek jest skandowany bo jest wychowankiem, a wg ciebie ma byc wygwizdany - niezly z ciebie "kibic"). Wracajac, chodzi o dawanie z siebie wszystkiego. Uznano, ze trener to robi a grajki nie. Ale ty chyba nie rozumiesz, jak wydaje ci sie, ze kibice maja wyzywac pilkarzy dlatego, ze sa slabi. Nie, pilkarze sa wyzywani jak się nie starają, jak olewaja lige jak 2 lata temu. To jest dosyc oczywiste dla kazdego, kto chociaz raz byl na Zylecie, a nie podnieca sie idiotycznymi nickami w internecie. odpowiedz

