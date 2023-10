Legioniści w 412. rocznicę Hołdu Ruskiego

29 października, w 412. rocznicę Hołdu Ruskiego, delegacja kibiców Legii z grupy OFMC zapaliła legijne znicze pod pomnikiem Zygmunta III Wazy - tam bowiem znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Przed 412 laty, 29 października 1611 roku, przyprowadzony z Moskwy przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego car Szujski, złożył hołd przed królem Zygmuntem III Wazą.

