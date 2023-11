Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami

Piątek, 3 listopada 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po wygranych z Arką i Oradeą, Legia w sobotę rozegra kolejne domowe spotkanie - tym razem w walce o punkty w Orlen Basket Lidze, mierzyć się będziemy z Twardymi Piernikami Toruń.



W Toruniu po poprzednim sezonie zmieniono szkoleniowca - zespół prowadzi obecnie Chorwat, Srdjan Subotić, który w ostatnim sezonie wraz z KK Split wywalczył wicemistrzostwo Chorwacji. Subotić w przeszłości pracował jako asystent Ivicy Skelina, doskonale znanego z pracy właśnie w Toruniu w sezonie 2021/22. Torunianie po bardzo słabym poprzednim sezonie, kiedy cudem uniknęli degradacji do I ligi, chcą zdecydowanie poprawić swoją pozycję w Orlen Basket Lidze. W klubie pozostał wieloletni reprezentant Polski, silny skrzydłowy Aaron Cel (obecnie śr. 9.2 pkt. w ciągu 23,5 min.). Oprócz niego nowe kontrakty podpisali również Bartosz Diduszko (trzeci kolejny sezon w Toruniu, w tych rozgrywkach 45.5% za 3) i 21-letni skrzydłowy, Wojciech Tomaszewski. Zdecydowana większość składu została jednak zbudowana zupełnie od nowa. W tym cały zestaw zagranicznych graczy.



Na pozycjach 2-3 występuje 24-letni Trey Diggs, który ma za sobą tylko rok grania w Europie. W poprzednim sezonie występował w Feyenoordzie (śr. 18.4 pkt.). Za rozgrywanie odpowiada 26-letni Chorwat, Goran Filipović, który ostatni sezon spędził w drugiej lidze hiszpańskiej (w Leyma Coruña). Wcześniej występował w Chorwacji (KK Split), Bośni (HKK Siroki Brijeg) i Rumunii (SCMU Craiova). W toruńskim zespole zdobywa średnio 13.2 punktu na mecz i rozdaje 5.8 asysty. Zawodników z Bałkanów w toruńskim klubie zakontraktowano znacznie więcej, co bez wątpienia wiąże się ze znajomością tego rynku przez nowego szkoleniowca Twardych Pierników. Na "czwórce" występuje 25-letni Mate Vucić, występujący w przeszłości w Cibonie, SCMU Craiovej i w ostatnim sezonie w słoweńskim klubie Krka Novo Mesto (śr. 11.0 pkt. i 8.1 zb.). To jeden z nielicznych graczy Twardych Pierników, który nie rzuca z dystansu.







Pod koszem pewne miejsce ma 28-letni środkowy (212 cm) z Czarnogóry, Gligorije Rakocević, który przyjechał do Torunia po rocznych występach w drugiej lidze tureckiej (śr. 16.2 pkt. i 8.1 zb.). Wcześniej występował w NCAA, Czechach i Czarnogórze. Na pozycjach 4-5 występuje z kolei Słoweniec Aljaz Kunc, dla którego jest to pierwszy sezon w Europie. Dotychczas występował jedynie w NCAA. Jako obwodowy występuje 29-letni Amerykanin, Arik Smith, od kilku lat występujący na europejskich parkietach. Smith grał już w Szwecji, Słowacji, Belgii, a ostatnio w drugiej lidze włoskiej. Jak na razie zdobywa dla torunian 10.5 pkt. na mecz i rozdaje 4.5 asysty.







W sezonie 2023/24, zespół z Torunia ma na swoim koncie bilans 3-3. Wygrali soptkania z Zastalem (+9), Czarnymi (+1) oraz Spójnią (+11). Swoją waleczność zaprezentowali przede wszystkim w spotkaniu z Czarnymi, w którym przegrane, wydawało się spotkanie, potrafili odwrócić dzięki wspaniałej końcówce. Znacznie słabiej wyszedł im mecz ostatniej kolejki, w którym wysoko przegrali na własnym parkiecie ze Stalą Ostrów (-19). Tym bardziej torunianie będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony w sobotnim meczu na Bemowie.



Legia z kolei na pewno będzie chciała potwierdzić coraz lepszą dyspozycję, którą mogliśmy zobaczyć w ostatnich meczach. Szczególnie skuteczność z gry wyraźnie wzrosła, a w ostatnich trzech meczach, nasi gracze rzucali z dystansu ze skutecznością co najmniej 50 procent. Środowy występ z wicemistrzem Rumunii, CSM Oradea, na pewno dodał pewności siebie Christianowi Vitalowi, który początku rozgrywek nie mógł zaliczyć do udanych. Na pomeczowej konferencji nasz obwodowy dziękował trenerowi i kolegom z drużyny za zaufanie. Sam odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób - zdobywając 30 punktów (5 trójek) i przede wszystkim prowadząc Legię do trzeciej wygranej w grupie J rozgrywek FIBA Europe Cup. W tym meczu aż pięciu graczy Legii zakończyło spotkanie z dwucyfrową zdobyczą punktową. Na mecz z Oradeą trener Kamińskim nieznacznie zmienił wyjściową piątkę Legii - tym razem w miejsce Marcela Ponitki, wraz z Shawnem Pipesem, zagrał właśnie Vital. Możemy podejrzewać, że w myśl zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia - również w takim właśnie zestawieniu wyjściowym zobaczymy Legię w najbliższą sobotę. Oby efekty były równie owocne.



Bilans ostatnich meczów Legii z Twardymi Piernikami jest dla nas bardzo korzystny. Legioniści wygrali 7 ostatnich meczów obu drużyn. Torunianie po raz ostatni wygrali z Legią na własnym parkiecie, w październiku 2019 roku.



Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15:30. Bilety kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu od 14:00 w kasach biletowych przy wejściu do hali. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. Kibice, którzy wspierać będą Legię w hali na Bemowie, będą mieli okazję wziąć w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której do wygrania będą 4000 złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,3 / 72,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Raymond Cowels 81 (śr. 13.5), Michał Kolenda 61 (10.3), Shawn Pipes 64 (10.7), Christian Vital 58 (14.5).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



ARRIVA TWARDE PIERNIKI TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 3-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,7 / 81,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,5%



Skład: Trey Diggs, Goran Filipović, Paweł Sowiński (rozgrywający), Arik Smith, Jakub Jagodziński, Wit Szymański (rzucający), Bartosz Diduszko, Wojciech Tomaszewski, Aaron Cel, Aljaz Kunc, Hubert Lipiński, Hubert Prokopowicz (skrzydłowi), Gligorije Rakocević, Mate Vucić (środkowi)

trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka



Przewidywana wyjściowa piątka: Goran Filipović, Arik Smith, Wojciech Tomaszewski, Aljaz Kunc, Mate Vucić.



Najwięcej punktów: Goran Filipović 79 (śr. 13,2), Trey Diggs 67 (11,2), Aljaz Kunc 64 (10,7), Arik Smith 63 (10,5), Gligorije Rakocević 46 (11,5).



Ostatnie wyniki: Start (w, 102:85), Zastal (d, 85:74), Dziki (d, 72:80), Czarni (d, 83:82), Spójnia (w, 73:84), Stal (d, 57:76).



Termin meczu: sobota, 4 listopada 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV