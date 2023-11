Z obozu rywala

GKS Tychy przed meczem z Legią. Spotkanie po 26 latach

Środa, 1 listopada 2023 r. 15:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W czwartek w 1/16 Pucharu Polski Legia Warszawa zmierzy się z pierwszoligowym GKS-em Tychy. Takiego meczu nie było ponad ćwierć wieku! Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala stołecznego zespołu.



GKS Tychy to zespół, który ostatni raz na najwyższym ligowym szczeblu w naszym kraju grał 26 lat temu. Wtedy występował pod nazwą Sokół Tychy, gdyż po sezonie 1994/1995 tyszanie weszli w fuzję z Sokołem Pniewy. Było to spowodowane słabą formą sportową GKS-u, który w roku 1977 spadł do II ligi, a przecież sezon wcześniej zdobył wicemistrzostwo Polski. Później klub nie był w stanie wrócić do elity. Kupno licencji pozwoliło tyszanom na przyśpieszony awans z III ligi do ówczesnej Ekstraklasy. Ta przygoda Sokoła nie trwała długo, gdyż problemy finansowe i strajki zawodników spowodowały, że PZPN miał spore wątpliwości, czy dopuścić drużynę do gry w I lidze. Ostatecznie sprzedaż Jerzego Dudka do Feyenoordu Rotterdam spowodowała, że pojawiły się fundusze. Te szybko się skończyły, a na osiem kolejek przed końcem drużyna z Tychów wycofała się z rozgrywek. Z tego powodu w 1998 roku historia klubu rozpoczęła się na nowo. Najpierw pod nazwą TKS Tychy w lidze okręgowej, a następnie GKS Tychy `71. W IV lidze drużyna spędziła siedem sezonów, ostatecznie wróciła zarówno do starej nazwy GKS Tychy, jak i również do II ligi. Pierwszy awans na zaplecze Ekstraklasy wywalczyli w 2012 roku. Do dziś grają w I lidze, choć z przerwą na sezon 2015/2016, gdy byli zespołem drugoligowym. Przez te lata GKS tylko raz walczył w barażach do elity. Miało to miejsce ponad dwa lata temu. Już w I rundzie klub nie sprostał Górnikowi Łęczna (1-1 k. 2-4), który następnie pokonał w finale ŁKS.



Ostatni i aktualny sezon



Zeszłoroczne rozgrywki dla GKS-u udane nie były. Tyszanie od początku nie radzili sobie najlepiej, odpadli także już w 1/64 finału Pucharu Polski z Zawiszą Bydgoszcz (1-2). Grali w kratkę, zespołowi trudno było złapać dobrą passę. Czara goryczy przelała się, gdy drużyna na początku rundy wiosennej przegrała cztery mecze z sześciu, a tylko jeden wygrała. Wtedy z posadą trenera pożegnał się Dominik Nowak, następnie zespół w jednym spotkaniu poprowadził Przemysław Pitry. W kwietniu nowym szkoleniowcem GKS-u został Dariusz Banasik, który w przeszłości w Legii pracował jako trener rezerw, zespołów juniorskich oraz drużyny Młodej Ekstraklasy. Sezon 2022/23 zakończył z GKS-em na 12. miejscu. Nie da się ukryć, że aktualnie tyszanom wiedzie się o wiele lepiej niż w ostatnich latach. W I lidze są wiceliderem, z dwupunktową stratą do pierwszej Odry Opole. Dotychczas przegrali tylko cztery spotkania, a aż osiem wygrali, między innymi cztery z rzędu na starcie rozgrywek. Gdyby tego było mało, to trzeba dodać, że przed własną publicznością są niepokonani. Dodatkowo tyszanie w I rundzie Pucharu Polski pokonali Wisłę Płock 3-1, dzięki czemu w czwartek zagrają z Legią.







Byli legioniści



Trener Banasik to nie jedyny legijny akcent w zespole. Pierwszym golkiperem GKS-u jest 19-letni Maciej Kikolski, który latem został wypożyczony do pierwszoligowca. Bramkarz do zespołu ze stolicy trafił w 2016 roku z Escoli Varsovia. Następnie Kikolski przebywał w juniorach Legionovii Legionowo i Miedzi Legnica. Później notował występy w trzecioligowych rezerwach "Wojskowych", przebywał na treningach seniorów czy na ławce rezerwowych w oficjalnych spotkaniach. Rok temu na sezon przeniósł się do drugoligowej Pogoni Siedlce. Nie wiadomo czy Kikolski zagra przeciwko Legii, gdyż w ostatnim pucharowym meczu tyszan między słupkami stał starszy Adrian Kostrzewski. Zdecydowanie mniej szans na grę w GKS-ie dostaje Kacper Skibicki. W tym sezonie zagrał w sześciu spotkaniach, ale tylko raz na murawę wybiegł w pierwszym składzie. Skrzydłowy latem na stałe przeniósł się do zespołu z Tychów, gdzie wcześniej przebywał na wypożyczeniu. "Skiba" dołączył do Legii w styczniu 2019 roku. W listopadzie 2020 roku zanotował swój debiut w pierwszym zespole, zdobywając bramkę w rywalizacji z Lechem Poznań. W sumie 22-latek rozegrał 31 oficjalnych spotkań z "eLką" na piersi.







Podstawowym pomocnikiem, a niekiedy bocznym obrońcą GKS-u jest 20-letni Marcel Błachewicz. To zawodnik, który już w zeszłym sezonie wyróżniał się w I lidze, jednak w barwach Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Piłkarz z Włocławka wpisał się nawet na listę strzelców w meczu "Słoników" z Legią w ramach Pucharu Polski w zeszłym sezonie (3-2 pd.). Wtedy Błachewicz wypożyczony był z Wisły Płock, w której barwach siedmiokrotnie zagrał w Ekstraklasie. Warto zaznaczyć, że 20-latek pięć sezonów spędził w akademii Legii. Dodatkowo istotnym ogniwem GKS-u jest Patryk Mikita (na zdjęciu niżej), który w sezonie 2013/14 z "Wojskowymi" zdobył mistrzostwo Polski. W Warszawie postrzegany był jako duży talent. W sumie piłkarzem klubu ze stolicy był przez ponad pięć lat, lecz w międzyczasie wypożyczany był do Widzewa Łódź i Dolcanu Ząbki. W październiku 2015 roku Legię zamienił na Chojniczankę Chojnice i później już nigdy nie zagrał w Ekstraklasie.







Ostatnie 5...

Jakimi wynikami kończyło się ostatnie pięć meczów tyszan przed własną publicznością?



21-10-2023 Tychy 3-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała

01-10-2023 Tychy 2-1 Znicz Pruszków

28-09-2023 Tychy 3-1 Wisła Płock (Puchar Polski)

17-09-2023 Tychy 2-0 Motor Lublin

25-08-2023 Tychy 0-0 Miedź Legnica



Historia



Legia z GKS-em rywalizowała 12-krotnie, z czego wygrywała aż siedmiokrotnie. Rywale górą byli trzykrotnie, dwa razy padł remis. Bilans bramkowy to 22-11 na korzyść warszawiaków. Ostatni raz obie ekipy spotkały się w maju 1997 roku, gdy GKS w I lidze grał na licencji Sokoła Pniewy. Wtedy "Wojskowi" wygrali aż 3-0. Ostatni raz tyszanie zwyciężyli z warszawiakami w maju 1976 roku, więc blisko pół wieku temu (0-1). Co ciekawe, wcześniej legioniści ani razu nie pokonali GKS-u, który dwukrotnie zwyciężał, a raz remisował ze stołecznym klubem. Warto dodać, że w przeciągu ostatnich nieco blisko dwóch lat oba zespoły stoczyły dwie batalie sparingowe. W styczniu 2022 roku Legia zwyciężyła aż 4-0, a pod koniec tego samego roku wygrała 3-1.