11-12.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 listopada 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Ł3 mecz Legii z Lechem, który oczywiście obejrzy komplet widzów na trybunach oraz pełny sektor gości. Przed meczem odbędzie się legijna zbiórka (nowych!) zabawek dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów, którzy o 18:00 podejmować będą Piasta Gliwice - bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl (15 zł ulgowe i 22 zł normalne). Koszykarze Legii zagrają z Treflem w Sopocie (transmisja w Polsacie Sport Extra).



W sobotę wieczorem podczas gali w Radomiu, debiutancką walkę w KSW stoczy "Siexa".



Panczenista Legii, Marek Kania od piątku do niedzieli startować będzie w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim - te odbędą się w japońskim Obihiro.



Rozkład jazdy:

11.11 g. 12:00 Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa

11.11 g. 16:15 Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice

11.11 g. 17:00 Legia II Warszawa - Speed sport Wołomin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

11.11 g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz]

11.11 g. 17:00 CWKS Legia Warszawa - KS PRO Warszawa [A klasa][ul. Marymoncka 42]

11.11 g. 18:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice [futsal, ul. Gładka 18]

12.11 g. 13:00 MUKS Tomaszów Maz. - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

12.11 g. 14:30 FC Den Haag - SC Cambuur

12.11 g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

12.11 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia

13.11 g. 19:00 Ruch Chorzów - Radomiak Radom



Młodzież:

10.11 g. 13:00 Legia U14 - Lech Poznań 10 [sparing][LTC 7]

10.11 g. 19:00 PKS Mustangi Podkowa Leśna 09 - Legia LSS U15 [LTC 6]

10.11 g. 20:00 Legia Warszawa U-14 - Dziki Ochota U-14 [kosz, ul. Grójecka 93]

11.11 g. 10:00 Delta Warszawa 10 - Legia U13 [ul. Jeziorna 2]

11.11 g. 10:30 Polonia I Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

11.11 g. 11:00 Escola II Varsovia 08 - Legia LSS U16 [ul. Fleminga 2]

11.11 g. 11:30 Talent Warszawa 15 - Legia LSS U9

11.11 g. 12:00 Legia U19 - Korona Kielce 05/6 [CLJ U19][LTC 8]

11.11 g. 13:00 Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 - Legia U16 [Pułtusk]

11.11 g. 14:00 Legia U15 - AKS SMS Łódź 09 [CLJ U15][LTC 6]

11.11 g. 16:00 MKS Polonia W-wa 07 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Konwiktorska 6]

12.11 g. 10:00 LKS Chlebnia 09 - Legia LSS U15 [Chlebnia 54]

12.11 g. 11:00 Legia U12 - Legia LSS U12A [baraż o 1 ligę U12][LTC 7]

12.11 g. 12:30 Legia U11 - Varsovia 13 [ul. Łazienkowska 3]

12.11 g. 12:30 Legia U10 - Górnik Łęczna 14 [ul. Łazienkowska 3]



W sobotę w LTC w godzinach 9-19 odbędzie się Turniej Umiejętności Indywidualnych.