Plus października: Patryk Kun

Środa, 1 listopada 2023 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa w październiku rozegrała cztery spotkania ligowe, z: Jagiellonią Białystok (0-2), Rakowem Częstochowa (1-2), Śląskiem Wrocław (0-4) i Stalą Mielec (1-3) oraz dwa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, z AZ (0-1) i Zrinjskim Mostar (2-1). Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadził Patryk Kun.



Legia zanotowała fatalny miesiąc — to nie jest nic odkrywczego, ale słaba forma ma odzwierciedlenie w notach. Najwięcej pozytywnych ocen przyznaliśmy Patrykowi Kunowi, bo trzy, jednak trzeba pamiętać, że otrzymał również dwa minusy. Kun prezentował wysoki poziom do przerwy reprezentacyjnej, ale później wyglądał znacznie gorzej. Na drugim miejscu, z dwoma plusami i jedną negatywną notą, znalazł się Josue. Warto zaznaczyć, że Portugalczyk nie wystąpił w feralnym spotkaniu ze Śląskiem, a podczas rywalizacji z Jagiellonią na murawie pojawił się w trakcie meczu. Nie zmienia to faktu, że w wielu trudnych momentach starał się unieść zespół, jednak niekiedy w pojedynkę było mu trudno. Po jednym plusie otrzymał również Jurgen Celhaka, który z dobrej strony pokazał się w Mostarze, podobnie jak Blaz Kramer. Słoweniec kończy miesiąc z jednym trafieniem oraz plusem.



Aż pięć minusów w październiku zgarnął Tomas Pekhart, a warto zaznaczyć, że wystąpił w tym miesiącu w pięciu spotkaniach. Ani razu nie pokazał się z dobrej strony, nie zdobył żadnego trafienia, dodatkowo nie dawał za wiele zespołowi. O jedną negatywną ocenę mniej otrzymał Marc Gual, który od dwunastu meczów nie trafił piłką do siatki.



Patryk Kun - 3 / 2

Josue - 2 / 1

Jurgen Celhaka - 1

Blaz Kramer - 1

Radovan Pankov - 1 / 2

Makana Baku - 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Igor Strzałek - 1

Marco Burch - 1 / 3

Yuri Ribeiro - 1 / 3

Maciej Rosołek - 1 / 3

Paweł Wszołek - 1 / 3

Rafał Augustyniak - 2

Ernest Muci - 2

Bartosz Slisz - 2

Gil Dias - 3

Juergen Elitim - 3

Steve Kapuadi - 3

Kacper Tobiasz - 3

Marc Gual - 4

Tomas Pekhart - 5