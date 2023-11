Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Tychy - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek spotkania o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA GKS - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

Maro(L) - 24 minuty temu, *.kpn.net Wow. W koncu na zero z tyłu odpowiedz

Cyniek - 4 minuty temu, *.heldenvannu.net @Maro(L): bo nic nie poleciało w światło bramki odpowiedz

singspiel - 25 minut temu, *.4.149 gdzie te hanysy, co tak gromko ujadały przed meczem? odpowiedz

R. - 31 minut temu, *.chello.pl Doping miazga. odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tego Tobiasza to chyba chcą sprzedać w okienku zimowym odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panowie i wszystko się może zdarzyć jeszcze , Jedza. dzwoni do buka na remis stawia , pozdro odpowiedz

Andrzej Si(L)ver - 1 godzinę temu, *.98.10 No i TyCHY się zesraŁy odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl postawiłem grubo, że obie ekipy strzelą, po 15 minutach wygrywamy 2:0 - czyli znając moje życiowe szczęście to właśnie dziś pozoranty w barwach WIELKIEJ LEGII zagrają na zero z tyłu odpowiedz

petarda - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl jakiś link?



odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk @petarda: strims.top odpowiedz

Quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak to powinno wyglądać w każdym meczu.

odpowiedz

fff - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Postawiłem grubo na to, że obie ekipy strzelą w meczu bramkę, bo tym komediantom grającym w barwach WIELKIEJ LEGII pakują wszyscy - Kazachowie, Austriacy, Anglicy, Bośniacy, Holendrzy, Pogoń, Jaga, Stal Mielec czy nawet Puszcza Niepołomice. Znając życiowego farta to w tym meczu jedna z ekip zagra na zero z tyłu lub będzie 0:0 po 90 minutach :-) odpowiedz

fff - 20 minut temu, *.play-internet.pl @fff:



ja pier....... odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Czemu kasujecie wpisy tobiasz to najgorsze co mogło spotkać Legię odpowiedz

opoor - 2 godziny temu, *.orange.pl ma ktoś może link do meczu? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Co jest? W pucharze miał bronić Hładun. odpowiedz

Widać gorszy ma pierwszeństwo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek: niestety odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Masakra, w bramce Tobiasz a na obronie Kapuadi z Augustyniakiem. Widzę ciemność, ciemność widzę... odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ku..a mąć, co jest, znowu ten amator na bramce? ile można stawiać na takiego słabeusza, odechciewa się oglądać to widowisko! odpowiedz

LodziuTB - 2 godziny temu, *.98.244 Będą jesienne liście? odpowiedz

Widać gorszy ma pierwszeństwo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @LodziuTB: Będą kasztany nasadzone na ich ,ddd, odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.102.50 A Tobiasz tu a Tobiasz tam a Tobiasz znów mecz zawali nam lalalala Antal.na poważnie ciekawe co musi się wydarzyć żeby Tobiasz usiadł na ławce przeciez w normalnym klubie przy zdrowych układach to już dawno byl by rezerwowym odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

......................... Hładun ............................

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Kapuadi

Wszołek ... Slisz ... Josue ... Dias

...................... Strzałek ..........................

................. Gual ... Kramer .......................

LEGIA Mistrz !!!

0:3 odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ulga ,że Kacperek na bramce ,a już się martwiłem odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Uparty Kosta znowu stawia na Tobiasza. To ile wpadnie 3 na 3? odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 o zwyciestwo walcz , ukochana ma, awans bedzie nasz, Legio Warszawa !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.