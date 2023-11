Konferencja pomeczowa

Runjaić: Zagraliśmy za mało ofensywnie

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 23:32 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Strzeliliśmy 3 gole już w pierwszej połowie, kontrolowaliśmy grę, przebieg meczu. Mam dobre odczucia po tym wyniku. Naszym celem było zachować kontrolę na boisku, grać stabilnie i strzelić czwartego gola, jeśli to będzie możliwe. To się niestety nie udało. W drugiej połowie graliśmy stabilnie, ale z mojego punktu widzenia jako trenera, powinniśmy grać bardziej do przodu.









Zagraliśmy z zespołem z czołówki pierwszej ligi, na stadionie był prawie komplet publiczności. Gratulacje dla chłopaków, ale teraz musimy się znów skupić na kolejnym meczu. Idziemy dalej.



O Strzałku

Dlaczego nie wpuściłem Igora Strzałka wcześniej na boisko? A dlaczego miałby wejść wcześniej? Piłka nożna jest nieprzewidywalna. W ostatnich meczach dominowaliśmy, mieliśmy 26 strzałów, większe posiadanie piłki, a przegraliśmy 1-3. Puchar Polski może być niebezpieczny, szczególnie gdy gra się na wyjeździe. Nie podobało mi się, że nie graliśmy dziś bardziej ofensywnie, nie stwarzaliśmy więcej sytuacji. Pokazaliśmy jakość w pierwszej połowie, ale zabrakło jej w grze ofensywnej. Bezpieczny wynik jest dla mnie wtedy, gdy mecz się już zakończy. Nie w każdym spotkaniu szczęście było po naszej stronie. Nie było konieczności wstawiać żadnego z zawodników rezerwowych wcześniej.



Zapomniałem jeszcze podziękować naszym kibicom za ich doping i zaufanie. To najlepsi kibice. Zainwestowali dziś dużo, włożyli spory wysiłek w to, żeby tu przyjechać, a my mogliśmy im odpłacić dobrym wynikiem. Daliśmy im trochę szczęścia, wiem że to tylko moment, jeden mecz, jeden krok, ale to bardzo ważne.