Konferencja pomeczowa

Banasik: Legia nie pozostawiła nam złudzeń

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 23:45 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dariusz Banasik (trener GKS-u Tychy): Zacznę od tego, że ten mecz nam nie wyszedł. Wydawało się, że jesteśmy bardzo dobrze nastawieni, przygotowani i może nieco przemotywowani. Od początku mecz nam się źle ułożył. Legia wykorzystała z premedytacją nasze błędy. Nasz plan był taki, żeby się nie bronić, nie grać defensywnie, bo z Legią trzeba grać odważnie, wysoko. Pierwsze minuty pokazały, że tak możemy grać, ale już po kilkunastu minutach było po meczu.









Jak się z Legia traci 3 bramki, to bardzo trudno jest odwrócić losy spotkania. Przed meczem czułem, że mamy młody zespół, że może trzeba zmienić skład. Wygraliśmy 2 ostatnie ligowe mecze, ale tu zastanawiałem się, czy idziemy w dobrym kierunku. Zaryzykowaliśmy, ale powinni zagrać bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy by udźwignęli rangę spotkania. Dzisiaj niektórzy jej nie udźwignęli, ale zebrali cenne doświadczenie. W drugiej połowie było już więcej jakości i doświadczenia, ale Legia miała już wynik 3-0 i nie forsowała tempa.



Musimy jak najszybciej zapomnieć o tej porażce, bo za 2 dni mamy bardzo ważny mecz z Lechią Gdańsk. Trzeba wyciągnąć wnioski, nie pochylać głowy i iść dalej.



Bardzo dziękuję kibicom i jednocześnie przepraszam. To było dziś święto, komplet, a my nie dopisaliśmy sportowo. Kibicowsko było bardzo dobrze, życzymy sobie, żeby tyle osób było tu zawsze. Dziś nie poderwaliśmy publiczności, ale graliśmy z jednym z najlepszych zespołów w Polsce. Po ostatnich porażkach podeszli do meczu poważnie i nie pozostawili nam złudzeń.