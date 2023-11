Pierwsze zdjęcia

Fotoreportaż z Tychów

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 22:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

13218 kibiców stawiło się na stadionie w Tychach, by obejrzeć mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy GKS-em i Legią. "Wojskowi" nie pozostawili złudzeń i już do przerwy prowadzili 3-0, a następnie spokojnie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. W Tychach Legię wspierało ponad 1000 fanatyków ze stolicy wspieranych przez Zagłębie Sosnowiec. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć:



Fotoreportaż z meczu - 49 zdjęć Mishki