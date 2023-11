Gual: Przełamanie się doda mi pewności siebie

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 23:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, Polsat Sport

- Od pierwszych minut spotkania dążyliśmy do zwycięstwa, o to właśnie nam chodziło. Zaczęliśmy ten mecz bardzo dobrze, strzeliliśmy dwie szybkie bramki. To dało nam pewność siebie i spokój do samego końca - powiedział po zwycięstwie z GKS-em Tychy napastnik Legii, Marc Gual.



- Minęło dużo czasu, od kiedy ostatni raz zdobyłem gola. Dziś jednak udało mi się przełamać. Liczę, że nabiorę dzięki temu pewności siebie, bo w moim przypadku strzelanie bramek i pomaganie dzięki temu drużynie jest ważne. Muszę się postarać, by to kontynuować.