Na stadionach: Z twarzy podobni zupełnie do nikogo

Wtorek, 7 listopada 2023 r. 13:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najlepsze liczby wyjazdowe w ostatnim tygodniu zanotowaliśmy w rozgrywkach Pucharu Polski. Lechici przyjechali w 3940 osób do Bydgoszczy, ponieważ Zawisza udostępnił im sporą trybunę za bramką. "Kolejorz" oczywiście mógł liczyć na specjalne względy z powodu zgody z ŁKS-em. Legioniści w 1139 os. pojechali do Tychów.



Z kolei GKS pojawił się na swoim stadionie w najlepszej liczbie od paru dekad. Tyszanie zaprezentowali oprawę "GKS Tychy Armia Marychy", odpalając pirotechnikę. Choreografię "Ciągnie wilka do lasu" zaprezentowało Zagłębie Sosnowiec na meczu z Górnikiem. Zabrzanie odpalili race na tym bliskim wyjeździe.



W lidze można było się spodziewać lepszej liczby Ruchu w Poznaniu. Lechici z kolei zaprezentowali oprawę z hasłem zaczerpniętym z jednego z kawałków Peji. W podobnych liczbach na wyjazdach pojawił się ŁKS (we Wrocławiu) i Legia (w Radomiu). Mecz przyjaźni pomiędzy Radomiakiem i Legią został odpowiednio "oprawiony". W niższych ligach więcej niż solidnie zaprezentowali się kibice GKP Targówek, świętujący 70-lecie istnienia swojego klubu. Pierwotnie planowano jubileusz obchodzić w maju, ale wówczas policja robiła wszystko, by uniemożliwić kibicom wspieranie piłkarzy z trybun. Kilka opraw pokazał też Zawisza na wspomnianym meczu PP z Lechem.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Ruch Chorzów (861)

Ponad 24 tys. kibiców pojawiło się przy Bułgarskiej. Lechici zaprezentowali oprawę - podświetlaną pirotechniką sektorówkę "Kocioł" i transparent "Tu jest najlepiej i nieważne gdzie mieszkam". Ruch przyjechał w słabej liczbie - 861 osób z transparentem skierowanym do miejscowych - "KKS 2006 Amica".



Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź (844)

Ponad 22 tys. kibiców przyszło na mecz Śląska z ŁKS-em. Młyn gospodarzy wyglądał bardzo przyzwoicie. Łodzianie przyjechali w 844 os.



Radomiak Radom - Legia Warszawa (800)

Ponad 8,5 tys. kibiców na meczu przyjaźni - wszystkie bilety wyprzedane zostały w mgnieniu oka. Legioniści przyjechali w 800 os., z trzema flagami. W trakcie I połowy zaprezentowana została zgodowa oprawa - na środku trybuny rozciągnięty został malowany transparent z barwami i łączonymi herbami Radomiaka i Legii, a także hasłem "To dzięki przyjaźni stoimy tu razem". Po odliczaniu od 10 odpalonych zostało ponad nim kilkadziesiąt rac.



Piast Gliwice - Korona Kielce (309)

Koroniarze na piątkowy wyjazd do Gliwic pojechali w 309 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (11). Wywiesili 7 flag.



Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin (201)

Portowcy do Krakowa, gdzie swoje mecze rozgrywa Puszcza, przyjechali w 201 osób, z flagą "PS on tour" i transparentem dot. szczecińskiego marszu niepodległości.



Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (100)

Lubinianie przyjechali do Częstochowy w ok. 100 osób i z pięcioma flagami.



Jagiellonia Białystok - Stal Mielec (17)

Przyjezdni z jedną, malutką flagą. Na meczu 8,9 tys. fanów.



Górnik Zabrze - Cracovia (-)

Na poniedziałkowym meczu pojawiło się 9,4 tys. kibiców. Kibiców gości brak, z powodu zamkniętego sektora dla przyjezdnych.



Niższe ligi:



Spójnia Landek - ROW Rybnik (265)

ROW wspierany przez Górnika (85), GieKSę (70) i Banika (1).



Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg (81)

Siarkowcy w Krakowie pojawili się w 81 osób, w tym delegacje Wisłoki (32) i Wisły (9).



GKP Targówek - Advit Wiązowna (40)

GKP z licznym, 200-osobowym młynem, ze wsparciem Dolcanu (40), Mazura (7), Nadnarwianki (5), Błonianki (20), Zagłębia S. (2), Olimpii E. (1) i Radomiaka (1). Zaprezentowali trzy oprawy. Pierwsza z nich to sektorówka z "70 lat tradycji", transparent "1953 - 2023" oraz chorągiewki w barwach, wulkany i strobo. Kolejna - sektorówka przedstawiająca kibica w kominiarce, transparent "Z twarzy podobni zupełnie do nikogo" + "ZH" z rac. Ostatnia zaś to transparent "Chłopaki z bloków - światełkiem w mroku", wycinana folia "Zielona Horda" + zielone ognie wrocławskie, a także strobo, race i ognie rzymskie. Kibice gości, wspierani przez Józefowię, z transparentem "Advit to my" i pirotechniką.



Miedź Legnica - Resovia (30)

Stal Rzeszów - GKS Katowice (-)



Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec (-)

Mecz bez przyjezdnych. Wiślacy w sektorze gości wywiesili transparent nawiązujący do ostatniej pucharowej oprawy sosnowiczan - "Niósł wilk razy kilka... ponieśli i wilka!!!". Na meczu ponad 14 tys. widzów.



Puchar Polski:



Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań (3940)

Spora frekwencja w Bydgoszczy na meczu i bardzo liczna delegacja lechitów (3940!), którzy otrzymali sporą trybunę do swojej dyspozycji. Zawiszacy zaprezentowali transparenty "Walczysz wytrwale ku Zawiszy chwale", flagi na kijach, sektorówkę w barwach i serpentyny.



GKS Tychy - Legia Warszawa (1139)

Rekord frekwencji na meczu klubowym w Tychach (więcej osób pojawiło się tylko na dwóch meczach MME) - ponad 13,2 tys. fanów. Gospodarze zaprezentowali oprawę - transparent "GKS Tychy Armia Marychy", malowaną sektorówkę przedstawiającą herb GKS-u, liść konopi i kufel piwa, flag na kijach, a całość uzupełnił pokaz pirotechniczny (zielone świece dymne, 20 rac i strobo). Legioniści przyjechali furami w 1139 os., wspierani przez Zagłębie (135) i Radomiaka (23), z dziesięcioma flagami. Na stadion weszli spóźnieni i doping rozpoczęli w 35. minucie spotkania. Przyjezdni trochę czasu poświęcili Bartoszowi Śpiączce, który aktualnie gra w Tychach (w specjalnej masce).



Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze ()

Gospodarze zaprezentowali oprawę - transparent "Ciągnie wilka do lasu" oraz malowaną sektorówkę z wilkiem, a całość uzupełniły świece dymne. W trakcie spotkania puścili z dymem zdobytą flagę ROW-u Rybnik. Górnik wypełnił sektor gości i odpalił ok. 30 rac.



Cracovia - Zagłębie Lubin (25)

Tylko 3,9 tys. kibiców na stadionie Cracovii. Młyn "Pasów" wyglądał słabiutko. Podobnie jak sektor przyjezdnych - lubinianie przyjechali w 25 osób i bez flag. Wywiesili jedynie trzy płótna poświęcone zmarłym kibicom.



Stal Brzeg - Warta Poznań (25)



Legia II Warszawa - Korona Kielce (-)



Wyjazd tygodnia: 3940 kibiców Lecha w Bydgoszczy

Oprawa tygodnia:



