Galca: Wszyscy chcą grać w tym szczególnym meczu

Piątek, 3 listopada 2023 r. 15:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, RadomiakTV

- Wszyscy zawodnicy chcą zagrać w tym spotkaniu, bo jest ono szczególne. Nie mam wszystkich naszych piłkarzy w dostępności, ale ci którzy są, bardzo chcą zagrać. Chcemy dobrze wejść w to spotkanie i stworzyć dobre widowisko - mówi przed meczem z Legią trener Radomiaka Radom, Constantin Gâlcă.









- Patrząc na Legię, to ma ona szeroki skład. Grali jednak ostatnio dużo meczów. Zainwestowali w nie bardzo dużo energii zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Z czterech ostatnich spotkań ligowych nie wygrali żadnego. Są jednak zespołem, który przez wgląd na swoją historię, zawsze chce wygrywać. Naszym celem będzie korzystanie z wolnych przestrzeni, które będą dla nas dostarczane przez "Wojskowych". Musimy wykorzystać to, co będziemy mieli, żeby wygrać ten mecz. Najważniejszym celem dla nas będzie po prostu zagranie dobrego spotkania.



- Tacy zawodnicy jak Josue, Marc Gual czy Ernest Muci są dobrymi piłkarzami, którzy świetnie się czują w grze 1 na 1. Przeciwko nim musimy być skoncentrowani na swojej grze i grać bardzo kompaktowo, żeby nie zostawiać im miejsca. Wiemy, że jeśli będą mieli przestrzeń przy naszym polu karnym, to może się to skończyć źle. Naszym celem będzie zacieśnienie gry, by nie dać im miejsca na rozwinięcie się. Nie myślimy jednak o indywidualnym kryciu poszczególnych zawodników. Kiedy zaczynałem grać w piłkę, to wiedziałem, że nawet jeśli postawię na krycie osobiste, to dobry zawodnik i tak zrobi swoją robotę. Musimy być kompaktowi, starać się tworzyć sytuacje tak, żeby nie wychodzić przed nich i nie dawać im okazji. Musimy być uważni i nie prowokować sobie samemu problemów niedokładnością czy brakiem koncentracji. Ważne będzie, żeby ci zawodnicy nie dostawali piłki przed naszym polem karnym, by nie mieli czasu na wykorzystanie swojej jakości.



- Każdy będzie musiał wykazać się w tym spotkaniu dobrym kryciem. Obrońcy będą musieli otrzymywać pomoc, żeby w momentach rozpędzenia, na przykład Pawła Wszołka, szybko udaremnić jego zamiary. Zawodnicy środka pola będą musieli pomagać skrajnym obrońcom. My również mamy szybkich zawodników i postaramy się, wiedząc, że Legia jest zespołem narzucającym grę, wykorzystywać tworzące się przestrzenie i otworzenie się Legii.



- Przed niedzielnym spotkaniem Frank Castaneda czuje ból w kolanie, Luis Machado ma również pewien problem ze zdrowiem. Oprócz nich prawie wszyscy są zdrowi. Wrócił do nas Lisandro Semedo oraz Mateusz Cichocki. Wszyscy wchodzą z nadziejami w to spotkanie.