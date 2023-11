Wypożyczeni: Bramki Knery i Lachowicza

Wtorek, 7 listopada 2023 r. 07:22 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kacper Knera zdobył drugą bramkę w kolejnym spotkaniu. Tym razem zawodnik Elany Toruń trafił na 1-0, a jego zespół pokonał ekipę ze Starogardu Gdańskiego aplikując rywalom cztery bramki. Oskar Lachowicz pokazał się z dobrej strony w barwach Spezii Primavera pokonując bramkarza Benevento. W I lidze Maciej Kikolski rozegrał całe spotkanie z Lechią, ale górą byli gdańszczanie, którzy trzykrotnie pokonywali wypożyczonego z Legii zawodnika.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 71. minuty w wygranym 2-1 meczu z Miedzią Legnica

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 1-3 meczu z Lechią Gdańsk

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Arką Gdynia

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 80. minuty w wygranym 4-0 meczu z KP Starogard Gdański. Strzelił bramkę na 1-0 w 53. minucie spotkania.

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 85. minuty w przegranym 0-1 meczu z Chrobrym Głogów

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - od 46. minuty w przegranym 2-3 meczu z Benevento Primavera. Strzelił bramkę na 2-1 w 47. minucie spotkania.

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Pogonią Szczecin

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 3-0 meczu z Siarką Tarnobrzeg

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Chojniczanką Chojnice

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 64. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Pelikanem Łowicz



