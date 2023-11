Jędrzejczyk: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa

Czwartek, 2 listopada 2023 r. 23:50 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Zrobiliśmy dziś to, co do nas należało. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, zagrania na zero z tyłu. Cieszą również strzelone trzy bramki. Najważniejsze, że przechodzimy dalej, bo po ostatnich meczach potrzebowaliśmy tego. Oby udało nam się to teraz przełożyć na ligę, to jest chyba najważniejsze - powiedział po zwycięstwie z GKS-em Tychy obrońca Legii, Artur Jędrzejczyk.









- Można powiedzieć, że szybko zdobyte trzy bramki ustawiły ten mecz. Graliśmy swoją piłkę, było widać, że fajnie nam to wychodzi. Zdobyliśmy gole po ładnych, szybkich akcjach i przeciwnikowi ciężko było się już podnieść. To cieszy.



- Do spotkania z Radomiakiem będziemy się przygotowywać tak samo, jak do każdego innego. Wiadomo, że będzie inna taktyka pod przeciwnika, ale nastawienie jest niezmienne. Wiemy, że po ostatnich porażkach musimy znowu wygrywać i zacząć nową passę. Dzisiejsze spotkanie jest fajnym impulsem do tego.



- Kibice zawsze nas wspierają. Szacunek dla nich, że jeżdżą w takiej liczbie na nasz każdy mecz i zdzierają gardła od pierwszej do ostatniej minuty. Chwała im za to i oby tak było do końca sezonu.