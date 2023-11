Korona Kielce rywalem Legii w 1/8 finału Pucharu Polski

Komentarze (6)

Legia to my - 43 minuty temu, *.autocom.pl Może Raków w ryj dostanie i jednych już mniej w drodze po Puchar odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.chello.pl ja bym chciał skisłę w kolejnej rundzie odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nuda… Powielanie ligi, ale rywal do bezwzględnego ogrania. odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.autocom.pl Dobre losowanie! odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl No to odwet za rezerwy!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 dobre losowanie. blisko .... odpowiedz

