Sokołowski odejdzie zimą

Piątek, 3 listopada 2023 r. 21:33 Woytek, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Patryk Sokołowski zimą odejdzie z Legii Warszawa. 30 grudnia br. pomocnikowi kończy się kontrakt ze stołecznym klubem i wiadomo już, że nie zostanie on przedłużony. Informację potwierdził dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.



- Patryk Sokołowski miał już bardzo dużo propozycji latem, ale ja nie byłem skłonny, by w tym momencie odchodził. Spodziewał się dziecka, więc to nie był dobry moment. W grudniu wygasa jego kontrakt i jego odejście najprawdopodobniej stanie się faktem - powiedział Zieliński w rozmowie z meczyki.pl.