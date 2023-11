Zwycięstwo Aston Villi z AZ Alkmaar

W drugim meczu 4. kolejki Ligi Konferencji Europy grupy E Aston Villa wygrała z AZ Alkmaar 2-1. Do przerwy był bezbramkowy remis, choć Anglicy zdobyli gola, ale po wideoweryfikacji został on anulowany, ponieważ strzelec znajdował się na pozycji spalonej. Drugą połowę świetnie rozpoczęli goście, którzy "otworzyli" wynik spotkania, ale na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było czekać długo. Aston Villi udało się ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść na niecałe dziesięć minut przed zakończeniem spotkania. Aston Villa 2-1 (0-0) AZ Alkmaar 0-1 52' Vangelis Pavlidis 1-1 61' Diego Carlos 2-1 81' Ollie Watkins Aston Villa: 1. Emiliano Martinez - 3. Diego Carlos (90' 14. Pau Torres), 4. Ezri Konsa (74' 2. Matty Cash), 17. Clement Lenglet, 12. Lucas Digne - 31. Leon Bailey, 7. Jhon McGinn, 44. Boubacar Kamara, 8. Youri Tielemans (74' 6. DOuglas Luiz), 19. Moussa Diaby (74' 22. Nicolo Zaniolo) - 11. Ollie Watkins (90' 9. Bertrand Traore) AZ: 1. Mathew Ryan - 2. Yukinari Sugawara, 26. Riechedly Bazoer, 4. Bruno Martins Indi, 18. David Wolfe - 8. Jordy Clasie (88' 6. Tiago Dantas), 10. Dani de Wit (69' 1. Dorde Mihailović), 16. Sven Mijnans (88' 7. Jens Odgaard) - 11. Ibrahim Sadiq (69' 21. Ernest Poku), 9. Vangelis Pavlidis, 15. Ruben van Bommel (69' 19. Myron van Brederode)

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Będzie trudno z Aston na wyjeździe ale myślę że remis można powalczyć. Warto wyjść z pierwszego miejsca w grupie Ligi Konferencji bo pierwsze miejsce gra od razu w 1/8 i pauzuje w pierwszej rundzie na wiosnę. Drugie miejsce jak zajmiemy gramy baraż o 1/8 w 1/16 z trzecim miejscem z Ligi Europy a na ten moment są to

Olimpiakos/Aek/Sparta Praga/Sturm Graz/ Royale/Panathinaikos/Servette/Molde.

Zajmując pierwsze miejsce nie będziemy od razu znali rywala w 1/8 tylko będziemy czekali na rozstrzygnięcie 1/16. odpowiedz

Aron86 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Aston. J* AZ odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.waw.pl Ale to by byla piekna puenta tej grupy jakbysmy sobie zagrali a Villa na taki remisik i zasmiali Holendrom w twarz. I to najlepiej po takim nudnym 0-0 zeby sobie milion artykulow napisali o ustawionym meczu :d odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 5 godzin temu, *.play-internet.pl czyli w Birmingham gramy na remis i obie ekipy mają pewny awans :-) odpowiedz

Okęciak - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Miodek dzwoń do Anglii. Gramy na remis i żegnamy Holendrów! odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl @Okęciak: To nie takie proste. Tu jeszcze wchodzi premia za wygrany mecz i tego nie podaruja tak latwo. odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @jarekk: dla Angoli taka premia za zwycięstwo w LKE to są grosze na waciki, to nie jest akurat problem... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.