Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

Środa, 8 listopada 2023 r. 11:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Radomiu przyznaliście Josue. Występ kapitana Legii oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników uzyskała średnie oceny. Najniższa trafiła do Marka Guala - 2,4. W sumie oceniało 586 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.









Josue 4,2

Augustyniak 3,7

Wszołek 3,7

Dias 3,6

Tobiasz 3,5

Jędrzejczyk 3,4

Kapuadi 3,6

Celhaka 3,3

Slisz 3,2

Kramer 3,1

Elitim 3,1

Muci 3,1

Pekhart 2,8

Rosołek 2,5

Gual 2,4