Runjaić: Chcemy jak najszybciej zdobyć pierwszą bramkę

Środa, 8 listopada 2023 r. 15:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Kiedy wygra się mecz, to o wiele łatwiej jest podejść do kolejnego. Wygraliśmy ostatnie dwa spotkania, oba z czystym kontem. To na pewno daje nam większą pewność siebie. W tej fazie chodzi tylko o jedną rzecz - wygrywać i dalej wygrywać. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na jutrzejszy mecz i kolejne - mówi przed rewanżowym spotkaniem ze Zrinjskim Mostar trener Legii, Kosta Runjaić.









- Wiemy, że przeciwnik jest nieprzyjemny. W meczu z Aston Villą stracili bramkę dopiero w ostatnich minutach, długo utrzymywali bezbramkowy remis. Będzie to na pewno ciężki mecz. Potrzebujemy dużo cierpliwości, by pokazać się z dobrej strony i wygrać. Są groźni w fazach przejściowych i przy stałych fragmentach gry, musimy zneutralizować te i inne dobre strony Zrinjskiego. Naszym celem jest zdobyć pierwszą bramkę jak najszybciej, przy ładnej, podaniowej akcji. Sytuacja jest specyficzna, bo każdy przeciwnik jest jeszcze w stanie wyjść z tej grupy. Musimy być uważni w tej sytuacji.



- Wszyscy zawodnicy są dostępni. Plus grania w Lidze Konferencji jest taki, że możemy mieć większą liczbę zawodników na ławce. To nie znaczy jednak, że wszyscy na niej zasiądą.



Blaz Kramer:



- Zawsze ważne dla napastnika jest by zdobywać bramki. Jestem bardzo zadowolony, że moje trafienia pomogły odnieść nam dwa zwycięstwa. Cieszę się, że udało nam się przełamać złą passę. Mam nadzieję, że jutro również uda nam się wygrać.