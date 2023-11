Warsaw never surrender [VIDEO]

Czwartek, 9 listopada 2023 r. 19:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na rozpoczęcie meczu Legia Warszawa - Zrinjski Mostar kibice Legii zgromadzeni na Żylecie zaprezentowali kartoniadę przygotowaną przez Nieznanych Sprawców. Z kartonów powstał wielki biały napis "WARSAW", a na dole uzupełnił go transparent z hasłem "NEVER SURRENDER". Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego!