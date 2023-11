15. kolejka Ekstraklasy. Jedenasty raz Piasta

Komentarze (6)

borsuk - 21 godzin temu, *.centertel.pl Niesamowite jak ten Śląsk się ślizga odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Cracovia nieudacznicy odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl Jesli wrocławianie utrzymają skład personalny, będą poważnym kandydatem do zdobycia tytułu. odpowiedz

pio - 10.11.2023 / 15:53, *.chello.pl tylko zwycięstwo z Odlewem Posrań odpowiedz

Wyrwikufel - 10.11.2023 / 10:27, *.netfala.pl Musimy pojechać z łachem jak z furą gnoju. Obstawiam 4:0 dla Legii. odpowiedz

Jędker Realista - 11 godzin temu, *.aster.pl @Wyrwikufel: 4:0 to możesz osiągnąć co najwyżej na kanapie w pojedynku z Królewskim w puszce, na boisku tak łatwo nie będzie odpowiedz

