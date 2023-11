15. kolejka Ekstraklasy. Podział punktów w hicie

Trwa 15. kolejka Ekstraklasy. W piątek Śląsk kończył spotkanie w 9, Cracovia oddała aż 27 strzałów na bramkę lidera, i tak górą w tym meczu był zespół z Wrocławia. Piast zanotował jedenasty remis w obecnym sezonie. Tym razem po bardzo ciekawym spotkaniu podzielił się punktami z ŁKS-em, chociaż prowadził w Łodzi już 3-0. W niedzielę Legia zremisowała z Lechem, a Pogoń z Rakowem. Na zakończenie Ruch podejmie Radomiaka. 15. kolejka: Warta Poznań 0-2 Puszcza Niepołomice Cracovia 0-1 Śląsk Wrocław ŁKS Łódź 3-3 Piast Gliwice Zagłębie Lubin 1-1 Widzew Łódź Korona Kielce 2-2 Jagiellonia Białystok Stal Mielec 2-1 Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 1-1 Raków Częstochowa Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań Poniedziałek 13.11. godz. 19:00 Ruch Chorzów - Radomiak Radom (C+ Sport) 1 2.78 X 3.3 2 2.53 Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

borsuk - 11.11.2023 / 00:28, *.centertel.pl Niesamowite jak ten Śląsk się ślizga odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 10.11.2023 / 22:37, *.play-internet.pl Cracovia nieudacznicy odpowiedz

Wolfik - 10.11.2023 / 22:36, *.mm.pl Jesli wrocławianie utrzymają skład personalny, będą poważnym kandydatem do zdobycia tytułu. odpowiedz

Jacek M - 15 godzin temu, *.kompex.pl @Wolfik: czekaj czekaj, zaraz spuchną. Na wiosnę 3-4 razy z rzędu wyłapią w plecy.

Dziś obawiam się Naszą Lędzija popłynie ???? odpowiedz

Peter - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Jacek M: Najgroźniejszymi rywalami będą Lech i Raków. Ślask pewnie spuchnie, chociaż nie można wykluczyć, że będą drugim Piastem Gliwice z 2019 roku. odpowiedz

pio - 10.11.2023 / 15:53, *.chello.pl tylko zwycięstwo z Odlewem Posrań odpowiedz

Wyrwikufel - 10.11.2023 / 10:27, *.netfala.pl Musimy pojechać z łachem jak z furą gnoju. Obstawiam 4:0 dla Legii. odpowiedz

Jędker Realista - 11.11.2023 / 10:38, *.aster.pl @Wyrwikufel: 4:0 to możesz osiągnąć co najwyżej na kanapie w pojedynku z Królewskim w puszce, na boisku tak łatwo nie będzie odpowiedz

Jaźwa - 15 godzin temu, *.kompex.pl @Jędker Realista: wróciłeś na Sluzeźnie czy dalej serwera udajesz? Sztruks odpowiedz

